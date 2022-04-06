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18+
06.04.2022 в 11:30

Фестиваль нового дизайна «Среда 2022» представил фирменный стиль

В основе его концепции – исторический момент и отражение насущного

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Организаторы фестиваля нового дизайна «Среда 2022» презентовали фирменный стиль. В визуальных образах этого года отражаются реалии сегодняшнего дня, отметили Sostav авторы айдентики.

Вадим Буньков, генеральный продюсер фестиваля нового дизайна «Среда»:

Основная концепция при создании фирменного стиля фестиваля в этом году — отражение насущного и исторический момент. Айдентика «Среды» — это всегда летопись.

В основе фирменного стиля фестиваля «Среда 2021» было единство антитез — человек и свобода, живое и неживое, эстетичное и уродливое. С победителями конкурсной программы можно ознакомиться здесь.

Среда 2022
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