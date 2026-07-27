Спрос россиян на зарубежную электронику вернулся к росту

Спрос россиян на зарубежную электронику восстанавливается. По данным CDEK.Shopping, в первом полугодии 2026 года оборот продаж вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество заказов увеличилось на 28% после снижения на 4% годом ранее. При этом средний чек сократился на 17% и составил 45,9 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наибольшая доля заказов среди категорий в этом году принадлежит наушникам и аудиотехнике — 32,15%. Годом ранее лидировали компьютеры и комплектующие с долей 35,98%, однако теперь их позиции ослабли. В пятерку самых востребованных категорий также вошли аксессуары для электроники (10,13%), «умные» гаджеты (7,3%) и смартфоны (5,64%). Самым популярным брендом остается Apple с долей заказов 28,59%, второе место занял Xiaomi, который год назад не входил в число лидеров. Далее идут Ray-Ban, Asus и Oura.

Основным источником поставок зарубежной электроники по-прежнему остаются США, увеличившие свою долю в заказах с 60,25% до 73,25%. Китай сохранил второе место, однако его доля снизилась с 32,26% до 21,67%. В число крупнейших стран-поставщиков также вошли Гонконг (3,23%), ОАЭ (1,43%) и Вьетнам (0,23%).

По словам источника «Коммерсанта» на рынке электронной коммерции, объем трансграничной торговли продолжит увеличиваться. Он считает, что российские компании будут активнее использовать такую модель для расширения ассортимента без создания крупных складских запасов внутри страны, сохраняя конкурентоспособные цены и широкий выбор товаров.

По данным «Платформы ОФД», средний чек на электронику и бытовую технику за первые шесть месяцев года составил 8,27 тыс. рублей, что на 3% меньше, чем годом ранее. Продажи в натуральном выражении сократились на 4%, однако онлайн-продажи выросли на 16%. Как отметил директор по маркетингу компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков, покупатели продолжают переходить на маркетплейсы и специализированные интернет-площадки. Рост трансграничных поставок подтверждают и в 3Logic Group, отмечая, что значительная часть заказов проходит через Ozon Global и WB Global.

В Wildberries также фиксируют увеличение спроса на электронику зарубежных брендов. В компании связывают эту тенденцию с укреплением курса рубля, благодаря которому импортная техника стала доступнее по цене. Кроме того, покупатели все чаще выбирают трансграничные покупки, чтобы приобрести модели и комплектации, которые официально не представлены на российском рынке или доступны в ограниченном количестве.

В «Яндекс Маркете» сообщили, что продажи потребительской электроники в первом полугодии выросли в 1,2 раза, а наиболее заметный рост пришелся на аксессуары для смартфонов, «умные» часы, настольные компьютеры, аудиотехнику и мобильные телефоны.

При этом часть участников рынка оценивает ситуацию более сдержанно. По словам директора департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петра Горбея, трансграничные сервисы быстрее реагируют на изменения валютного курса, тогда как у официальных дистрибуторов влияние курса на цены проявляется с задержкой в один-два месяца. Он отмечает, что в первой половине 2026 года продажи в большинстве массовых категорий — смартфонов, ноутбуков и носимой электроники — продолжили снижаться, а рост спроса на наушники, аксессуары и мониторы пока не способен изменить общий тренд рынка.