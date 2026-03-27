Спрос на PR-менеджеров в России вырос на 17% за год

В 2025 году в России было открыто 18,4 тыс. вакансий PR-менеджеров, что на 17% превышает показатель 2024 года. Одновременно увеличилась и медиана предлагаемых специалистам зарплат — с 78,8 тыс. до 91,2 тыс. руб., прибавив 16% год к году. Такие данные представлены в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и коммуникационного агентства FAVES Communications. Результаты есть в распоряжении Sostav.

Чаще всего в прошлом году PR-специалистов искали компании из ИТ-сектора (13%), розничной торговли (11%) и отрасли связей с общественностью (10%). Такая структура спроса сохраняется и в 2026 году: спрос на пиарщиков по-прежнему формируют компании из сферы информационных технологий и ретейла, а также маркетинговые агентства.

Кроме того, согласно данным исследования, потребность в специалистах по связям с общественностью демонстрируют и другие отрасли. В топ-10 вошли сегменты товаров народного потребления (8% от всех вакансий для PR-специалистов), услуги для бизнеса (6%), продукты питания, строительство и недвижимость (по 5%). На финансовый сектор, медицину и фармацевтику, а также гостинично-ресторанный бизнес приходится по 4% от общего числа вакансий.

Юлия Царева, основатель коммуникационного агентства FAVES Communications: Потребность компаний в нативном продвижении растет. Отчасти это связано с более строгим медиазаконодательством, отчасти — со снижением интереса и доверия к рекламным форматам, а также с развитием искусственного интеллекта и поисковой нейровыдачи. Классическое PR-продвижение становится важной альтернативой рекламе, так как даже в новой реальности позволяет брендам правильно формулировать и доносить до целевой аудитории коммуникационные смыслы в нужном контексте. Но для этого бизнесу необходимы специалисты — что и находит свое отражение на рынке вакансий.

Авторы исследования отмечают, что вместе с ростом спроса меняются и требования к кандидатам. Работодатели все чаще ожидают от PR-менеджеров не только профильных компетенций, но и более широкого набора навыков. В частности, востребована «погруженность» в маркетинг, организацию мероприятий, управление социальными сетями и даже в продажи.

Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru: Согласно анализу вакансий, размещенных на hh.ru, в топ-5 навыков, которыми должен обладать PR-специалист, чтобы успешно претендовать на вакансии, по итогам 2025 года вошли: PR и управление коммуникациями, развитие публичного бренда компании и первых лиц (группа навыков упоминается в 63% вакансий), работа с текстами и информацией, грамотность (49%), маркетинг и маркетинговые кампании (36%), работа со СМИ (26%) и деловые коммуникации (25%).

Также среди наиболее востребованных на рынке умений PR-специалистов — организация мероприятий (16% вакансий), подготовка презентаций и публичные выступления (15%), ведение соцсетей (12%), реклама и медиапланирование (11%). Более того, сохраняется потребность в развитых компетенциях внутренних коммуникаций, на которые приходится 8% запросов работодателей.