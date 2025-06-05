Спрос на ноутбуки продолжает падать

Спрос на ноутбуки в штуках в первом квартале сократился на 4%, в деньгах рынок просел на 12%, до 53,3 млрд руб. В лидерах по продажам Asus, Huawei и Honor, сообщает «Коммерсант».

В первом квартале было продано всего 882 тыс. устройств. При этом и средняя цена на ноутбуки в России снизилась с 62 тыс. до 60 тыс. руб.

По данным «Холодильник.ру», наиболее заметное падение оказалось в марте — на 21% год к году в денежном выражение и 16% в штуках.

По словам представителя «Марвел-Дистрибуции», динамика связана с традиционным спадом спроса в начале года, сохранением высокой ключевой ставки, а также избытком техники на складах ретейлеров.

Наибольший оборот в денежном выражении на рынке РФ обеспечивают ноутбуки Asus во многом благодаря тому, что они подходят для гейминга. Китайский Huawei также значительно нарастил штучные продажи в РФ за первый квартал.

По прогнозам экспертов, из-за высокой ключевой ставки по итогам 2025 года рынок ноутбуков сократится еще на 10−15% в количественном выражении.

Ранее сообщалось, что цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10−20%. Снижение цен началось еще в начале года, но в марте-апреле оно продолжилось.