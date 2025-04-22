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22.04.2025 в 08:00

Цены на гаджеты продолжают снижаться

Особенно сильно цены рухнули на ноутбуки

Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10−20%. Снижение цен началось еще в начале года, но в марте-апреле оно продолжилось. Девайсы дешевеют на фоне укрепления рубля и очистки складов от купленной ранее техники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на продавцов электроники.

Особенно сильно цены рухнули на ноутбуки — до 20%. Сейчас многие торговые сети вынуждены распродавать эти гаджеты, закупленные по повышенному курсу доллара в конце 2024 года себе в убыток. При этом спрос на них падает: из-за высокой ставки ЦБ доступ покупателей к кредитам сейчас затруднен и они выжидают, надеясь на дальнейшее укрепление рубля и снижение цен.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в среднем, за последние полтора месяца цены в наиболее популярных категориях электроники сократились примерно на 15%.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, снижение курса доллара привело к тому, что сначала небольшие продавцы сократили стоимость, а затем их примеру вынуждены были последовать крупные — чтобы не допустить остановки продаж. Отсюда бесчисленные распродажи, акции и скидки в магазинах электроники.

Кусков прогнозирует, что цены на электронику продолжат снижаться. А в случае, если ушедшие из РФ компании начнут возвращаться на рынок, из цепочек поставок исключатся посредники, что также приведет к дальнейшему снижению стоимости электроники.

Ранее сообщалось, что в начале года фиксировалось снижение цен на iPhone на 10−15%. При этом общие продажи смартфонов в России рухнули более чем на 20% в первом квартале.

Гаджеты
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