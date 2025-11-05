Спрос на маленькие офисы растет

Рынок офисной недвижимости в России изменился — основное предложение теперь составляют небольшие помещения до 200 м2, их доля в 2025 году достигла 74% против 40% два года назад. Причинами стали высокая ключевая ставка, подорожание кредитов и переход бизнеса на гибридный формат работы, сообщают «Известия» со ссылкой на подсчеты инвестиционно-консалтинговой компании Ricci и группы компаний «Сумма Элементов».

Спрос на покупку коммерческих помещений снизился примерно на 20%, зато вырос интерес частных инвесторов к компактным офисам, которые они рассматривают как альтернативу инвестиционным квартирам. Небольшие лоты дороже в пересчете на квадратный метр, но быстрее продаются и сдаются.

Эксперты отмечают, что массовая «мелкая нарезка» офисов меняет структуру рынка: в одном здании появляются десятки собственников, что может привести к спорам и проблемам с управлением. При этом дефицит крупных качественных помещений сохраняется, а их аренда дорожает.

В долгосрочной перспективе девелоперы продолжат продавать небольшие офисы из-за ограниченного доступа к финансированию, однако риски для таких объектов — рост вакантности и сложности эксплуатации.