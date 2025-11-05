Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2025 в 08:00

Спрос на маленькие офисы растет

Бизнес начал экономить на помещениях

Рынок офисной недвижимости в России изменился — основное предложение теперь составляют небольшие помещения до 200 м2, их доля в 2025 году достигла 74% против 40% два года назад. Причинами стали высокая ключевая ставка, подорожание кредитов и переход бизнеса на гибридный формат работы, сообщают «Известия» со ссылкой на подсчеты инвестиционно-консалтинговой компании Ricci и группы компаний «Сумма Элементов».

Спрос на покупку коммерческих помещений снизился примерно на 20%, зато вырос интерес частных инвесторов к компактным офисам, которые они рассматривают как альтернативу инвестиционным квартирам. Небольшие лоты дороже в пересчете на квадратный метр, но быстрее продаются и сдаются.

Эксперты отмечают, что массовая «мелкая нарезка» офисов меняет структуру рынка: в одном здании появляются десятки собственников, что может привести к спорам и проблемам с управлением. При этом дефицит крупных качественных помещений сохраняется, а их аренда дорожает.

В долгосрочной перспективе девелоперы продолжат продавать небольшие офисы из-за ограниченного доступа к финансированию, однако риски для таких объектов — рост вакантности и сложности эксплуатации.

Офис
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.