Спрос на электросамокаты вырос в два раза

Штучные продажи электросамокатов в январе — апреле выросли в 1,5−2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) вызван ужесточением штрафов кикшерингом, сообщают «Известия».

Так, Whoosh и «МТС Юрент» усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними — увеличили штрафы за их допуск к управлению с 10 тыс. до 30 тыс. руб. В Москве штраф составляет 100 тыс. руб. Кроме того, введены ограничения по скорости и зонам движения. При этом пользователи собственных СИМ несут ответственность только в случае ДТП.

По данным Mobile Research Group, за первые четыре месяца этого года было продано в частные руки 180 тыс. СИМ. По словам представителя diHouse, невзирая на инфляционные процессы, цены на модели от ключевых игроков остались на прежнем уровне, а на ряд моделей их даже удалось снизить.

Продажи электросамокатов на Wildberries в январе — апреле выросли на 111% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в натуральном выражении они увеличились на 130%, при этом средний чек снизился на 8%.

Спрос на устройства, по словам экспертов, связан также с тем, что этим транспортом начинает пользоваться всё больше людей. Особенно часто СИМ покупают жители небольших городов и сел, где пока нет их проката. Участники рынка добавляют, что сейчас растет спрос и на электровелосипеды, электромопеды и электромотоциклы.

Согласно исследованию сервиса кикшеринга Whoosh и сервиса авторизации «T-ID» от «Т-Банка», в молодом возрасте электросамокатами чаще пользуются мужчины, а в пожилом — женщины. Гендерный баланс среди пользователей выравнивается в возрасте 50−54 лет.