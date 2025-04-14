Мужчины чаще ездят на самокатах в молодости, женщины — в пожилом возрасте

В молодом возрасте на электросамокатах чаще ездят мужчины, а в пожилом — женщины. Уравнение количества мужчин и женщин, пользующихся самокатами, происходит в 50−54 года. Об этом говорится в исследовании сервиса кикшеринга Whoosh и сервиса авторизации «T-ID» от «Т-Банка». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Аудитория старше 50 лет, особенно женская ее часть, в Whoosh постоянно прирастает. Россияне старшего возраста готовы пробовать новый транспорт, однако с осторожностью. Перед началом активного использования кикшеринга они зачастую обучаются вождению и узнают про правила.

Среди пользователей кикшеринга 70% мужчин и 30% женщин. Представители сильного пола больше склонны пробовать новые виды транспорта и техники, не боятся нового опыта и стремятся внедрять его в свою повседневную жизнь. Женщины больше привязаны к привычному и пробуют технические новинки позднее.

Спрос на самокаты практически не зависит от дня недели. Большинство поездок приходится на вечер, когда люди выходят с работы: 30% всех поездок было совершено с 17:00 до 20:00.

Около 90% пользователей арендуют самокаты, чтобы добраться от места работы до метро, остановки общественного транспорта или дома. Абсолютное большинство поездок совершается на короткие расстояния — до 7 км.

С наступлением тепла люди чаще пользуются самокатами: при увеличении температуры летом на 1 градус спрос на средства передвижения в среднем повышается на 4%.

Число поездок на электросамокатах Whoosh в 2024 году выросло на 44% по сравнению с прошлым годом, до 149,7 млн. Количество аккаунтов, зарегистрированных в сервисе, увеличилось на 35% и составило около 27,6 млн.

Основной сегмент пользователей кикшеринга — люди среднего возраста, которые арендуют самокаты в дополнение к личному или общественному транспорту, чтобы преодолевать короткие расстояния по городу.

Ранее сообщалось, что Whoosh и Segway-Ninebot разработают новую модель электросамоката для шеринга. Полевое тестирование первых образцов начнут в 2025 году.