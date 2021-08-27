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27.08.2021 в 11:00

Spotify создал плейлист для директоров по маркетингу

Компания написала песни специально для известных CMO

Spotify поддержал всех директоров по маркетингу в своей кампании «A Song for Every CMO» («Песня для каждого CMO»). Вместе с FCB New York сервис написал пять песен в разных жанрах, посвященных топ-менеджерам крупных компаний, сообщает Adweek.

В песне «Zena with a Z!» поется о том, как Зена Арнольд из Kimberly-Clark руководит диджитал-трансформацией бренда. «Old Dusty Fingers» посвящена «четкой как Dorito's» Рейчел Фердинандо из Frito-Lay.

В «Jess Got Me a Job» Джессика Дженсен из сервиса Indeed помогла лирическому герою найти работу, как и миллионам других кандидатов. Ларе Балазс из Intuit посвящена песня «Lara's Into It», а Норману де Грева из фармкомпании CVS — «Beauty Mark».

В Spotify надеются, что директора по маркетингу увидят потенциал аудиоформата в качестве средства сторителлинга. Компания заявила, что в ближайшие месяцы выпустит больше веселых песен для CMO.

Сара Кифер, глобальный директор по корпоративному маркетингу Spotify:

Музыка заложена в ДНК Spotify, поэтому, когда мы обсуждали новые способы отметить наши партнерские отношения с некоторыми из самых известных брендов, и вместо личных встреч — повседневных или в Каннах — мы решили отпраздновать это с помощью песен.

Майкл Айметт, креативный директор FCB New York:

Это большая ошибка относиться к аудиоформату как к радио. В кампании «Песня для каждого CMO» мы хотим показать маркетологам, насколько интересной и эффективной может быть платформа, как их сообщение может быть адаптировано для аудитории и по-новому соединить музыку и творчество.

По итогам второго квартала 2021 года рекламная выручка Spotify выросла на 110% год к году и составила €275 млн благодаря каналам прямых продаж и подкастам. Общая выручка увеличилась на 23% и достигла €2,33 млрд.

Spotify
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