Спортивный бренд Baasploa запустил в России интернет-магазин

Китайский бренд спортивной одежды и обуви Baasploa запустил собственный интернет-магазин в России, заметил Shopper’s. Компания вышла на российский рынок через маркетплейсы в 2018 году, а с 2024 года начала развивать розничную сеть, которая сейчас насчитывает девять магазинов.

Baasploa создан в 2010 году на базе китайской фабрики, ранее выпускавшей одежду и обувь по контракту. Онлайн-продажи и розничную сеть бренда в России развивает ООО «Хэппи». В 2025 году его выручка выросла в 2,8 раза, до 1,83 млрд руб., а чистая прибыль составила 348 млн руб. против убытка в 13 млн руб. годом ранее.

Разработка полноценного интернет-магазина с оплатой, доставкой, возвратами, программой лояльности и системой контроля остатков могла стоить 5−10 млн руб., оценила основатель консалтинговой компании Fashion Advisers Мария Герасименко. С учетом найма сотрудников, технической поддержки, наполнения сайта и маркетинга общие вложения без создания собственной логистики могли составить 20−40 млн руб., а продвижение на старте — еще 1−3 млн руб.

По словам Герасименко, запуск собственного сайта — закономерный этап развития Baasploa: бренд сначала протестировал спрос на маркетплейсах, затем расширил присутствие в офлайне и теперь формирует прямой канал продаж. Собственный интернет-магазин позволит компании получать больше данных о покупателях, развивать программу лояльности и управлять ценами, а решение о его запуске могло быть связано в том числе с ростом комиссий, логистических и рекламных расходов на маркетплейсах.

Атаки беспилотников на склады Wildberries могли ускорить запуск, но разработать и интегрировать полноценный интернет-магазин за несколько недель невозможно, отмечает Герасименко. Создатель универмагов российских дизайнеров Slava Concept Александр Перемятов считает, что Baasploa стремится снизить зависимость от маркетплейсов, однако, по мнению Герасименко, полностью отказываться от них бренду нецелесообразно: площадки могут обеспечивать массовый охват и привлечение новых покупателей, а собственный сайт — продажи полной коллекции, эксклюзивных моделей и повторные покупки.