Спорт в маркетинге: почему вам пора зайти в эту сферу

Спорт — это большая аудитория

На Sports'' за новостями следит более 25 миллионов человек с разными интересами.

60% посетителей ресурса — платежеспособные и активные в интернете люди в возрасте 25−45 лет из крупных городов. Они пользуются банковскими продуктами, изучают рынок недвижимости, путешествуют, активнее других покупают новые гаджеты. У такой аудитории высокая аффинитивность узкому интересу «открытие бизнеса».

Спорт четко сегментирован. Если вас привлекает молодая аудитория — присмотритесь к киберспорту или медиафутболу с блогерами. Последнее направление в 2024 году пробило рекорд посещаемости: в ноябре на финальный матч кубка Медиалиги на «Газпром-Арене» пришли 30 тыс. зрителей. Запись онлайн-трансляции собрала 9,4 млн просмотров в «VK Видео».

Если ставка на женскую аудиторию, то вас заинтересует фигурное катание. В этом году к нему будет особое внимание, благодаря допуску российских фигуристов на Олимпиаду-2026 и их борьбе за путевки.

Спорт — это яркие инфоповоды

Пять ключевых событий, к которым можно начинать готовиться уже сейчас:

рекорд Овечкина. Если не случится форс-мажор, в этом году Александр Овечкин побьет великое достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Большие победы российских спортсменов в последние годы — редкое событие, поэтому эта заветная цифра точно привлечет внимание;

постепенный допуск российских спортсменов. Наши пловцы успешно выступили на чемпионате мира по короткой воде в Будапеште: забрали 10 медалей, из которых шесть — золотые. Мирон Лифинцев совершил пять победных заплывов, а чуть позже стал спортсменом года, по мнению пользователей Sports''. А еще растет интерес к фигурному катанию: спортсменов могут допустить к ОИ-2026, а значит, конкуренция между ними станет сильнее. Самое время присмотреться к молодым звездам — Аделии Петросян, Дарье Садковой, Владиславу Дикиджи, Марку Кондратюку;

потенциальный новый чемпион в РПЛ. Второй сезон подряд в главной российской футбольной лиге сразу несколько команд борются за чемпионство. К началу второй части сезона 2024−25 аудитория заинтригована небольшим отрывом в очках между первой пятеркой: «Краснодар» делит лидерство с «Зенитом», немного отстает «Спартак», а «Динамо» и «Локомотиву» нужны всего лишь два очка, чтобы догнать красно-белых;

100 лет «Зениту». В 2025 году столетие отмечает главный футбольный символ Санкт-Петербурга — ФК «Зенит». Для петербургских брендов это отличный повод подумать о коллаборациях или пофантазировать о футбольных спецпроектах;

клубный чемпионат мира. В этом году 32 команды из разных континентов впервые сразятся за звание лучшей — FIFA желает создать собственную Суперлигу. Турнир обновленный, российских команд на нем не будет, но привлечь внимание обещают новизна и несколько сюжетов: Европа vs Южная Америка, «Интер Майами» с Лео Месси против любого европейского гранда.

Спорт — это территория лояльности

Спорт ассоциируется с успехом и победами. Когда бренд приходит на эту территорию, то не просто получает канал коммуникации, а говорит с болельщиками на одном языке и вместе с ними стремится к новым свершениям. Тем не менее спорт — место, где даже при плохих результатах аудитория остается с клубом. Воронежский «Факел» переживает не лучшие времена в РПЛ и находится внизу таблицы, но трибуны не пустеют никогда. «Спартак» обладает крупнейшей фан-базой, несмотря на одно чемпионство за последние 30 лет.

При работе с этой аудиторией можно получить такую же лояльность, как у клубов и спортсменов. Стоит вспомнить легендарный международный пример. Уже больше 20 лет дружат «Арсенал» и Emirates, даже стадион команды носит название Emirates. В итоге выросло целое поколение, которое не представляет, что клуб существовал без этого партнера.

Спросите болельщика, какое пиво он считает лучшим в мире — и велика вероятность, что мужчины 30+ вспомнят слоган Carlsberg из 2000-х, который они когда-то увидели на форме Ливерпуля или в перерыве Лиги Чемпионов, и сохранили это знание 20 лет спустя.

Спорт — это про разнообразие

В нем происходит постоянный поиск сюжетов в диджитале и офлайне. Необязательно идти путем классического партнерства — можно обыгрывать инфоповоды или встраивать героев в свою повестку:

Burger King добавил в футбольный симулятор EA Sports FC 2025 персонажей с именами Burger и King. Авторам видео с голами бренд дарил бургеры;

сеть пиццерий Domino's припарковала машину с экраном у стадиона Old Trafford и надписью: «Мы нанимаем (не тебя, Эрик)» перед увольнением тренера Манчестер Юнайтед;

бренд часов Omega превратил спортсменов вроде Армана Дюплантиса и Леона Маршана в гигантов и лилипутов, которые демонстрируют свой вид спорта в локациях Парижа перед Олимпиадой;

баскетболист Никола Йокич спасался от миньонов в промокампании мультфильма «Гадкий Я 4».

Спорт дает возможность создавать нестандартные коллаборации для любой аудитории и на разные темы. В 2024 случился кейс на стыке спорта и бьюти — коллаборация «Золотого Яблока» с футболистом Федором Смоловым и его женой Кариной Истоминой. Они оба медийные люди, поэтому объединение сработало сразу на три аудитории — торговой сети, спортсмена и Карины как инфлюенсера.

Спорт — это связь поколений

Дети, впервые приходящие на стадионы с родителями, навсегда запоминают эту атмосферу. Они видят бренды, ассоциируют их с эмоциями побед и переживаний, и часто остаются с ними на всю жизнь. Сами клубы сейчас активно пытаются вовлечь молодых болельщиков в игру. «ЦСКА» и Фиксики, «Зенит» и Барбоскины, «Локомотив» и Смешарики, «Динамо» и Влад А4 — лишь несколько «трансферов» для привлечения детской аудитории.

Но речь не только про детей. Стадионы становятся удобнее и безопаснее: уже нет хулиганского флера 90-х. «Динамо» сейчас активно заигрывает с лайфстайл-контентом, коллаборируют с Omanko, Кариной Истоминой, Ксенией Дукалис. Все крупные клубы приглашают неспортивных селебрити на матч-дэй — активности до матча и в перерыве, будь это концерт певицы Зиверт или лекция про дизайн.

В 2025 спорт продолжит создавать диалог между компаниями и потребителями. Бренд, который ассоциируется со спортивным событием, живет в сознании аудитории, получает лояльных и постоянных клиентов. Соревнования привлекают людей огромной энергией и эмоциями, и вы можете использовать их для своих интеграций.