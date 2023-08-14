Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Таврида АРТ
RMG_pressa

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.08.2023 в 12:39

Создатели «Барби» собираются снять продолжение

В данный момент идут переговоры со съёмочной группой

Создатели фильма «Барби» могут снять его продолжение, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, сейчас идут переговоры со съёмочной группой, работавшей над «Барби». «Пока ещё очень рано, но уже стало ясно, что создатели хотят работать с той же командой, с которой делали первый фильм», — цитирует издание одного из них.

Мировая премьера «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях состоялась 21 июля. 6 августа стало известно, что картина собрала в мировом прокате $1 млрд.

В России фильм опередил по количеству загрузок с торрентов «Оппенгеймера» в два раза. Аналитики говорят, что 29 июля было почти 8 тыс. фактов загрузки и раздачи «Барби», в то время как пиковый показатель «Оппенгеймера» 26 июля составил только 4 тыс. К 2 августа интерес начал спадать к обоим фильмам: у «Барби» было 5 тыс. загрузок, у «Оппенгеймера» — 2 тыс.

Голливудские новинки «Барби» и «Оппенгеймер» в России покажут в онлайн-версии, а не кинопрокатной. Увидеть фильмы зрители смогут не раньше осени. Ведущие кинокомпании смогли вычислить схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов, а также их продавцов, рассказали руководители двух крупных киносетей и топ-менеджер кинопрокатной компании.

Кино барби фильм Барби
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.