Создатели «Барби» собираются снять продолжение

Создатели фильма «Барби» могут снять его продолжение, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, сейчас идут переговоры со съёмочной группой, работавшей над «Барби». «Пока ещё очень рано, но уже стало ясно, что создатели хотят работать с той же командой, с которой делали первый фильм», — цитирует издание одного из них.

Мировая премьера «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях состоялась 21 июля. 6 августа стало известно, что картина собрала в мировом прокате $1 млрд.

В России фильм опередил по количеству загрузок с торрентов «Оппенгеймера» в два раза. Аналитики говорят, что 29 июля было почти 8 тыс. фактов загрузки и раздачи «Барби», в то время как пиковый показатель «Оппенгеймера» 26 июля составил только 4 тыс. К 2 августа интерес начал спадать к обоим фильмам: у «Барби» было 5 тыс. загрузок, у «Оппенгеймера» — 2 тыс.

Голливудские новинки «Барби» и «Оппенгеймер» в России покажут в онлайн-версии, а не кинопрокатной. Увидеть фильмы зрители смогут не раньше осени. Ведущие кинокомпании смогли вычислить схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов, а также их продавцов, рассказали руководители двух крупных киносетей и топ-менеджер кинопрокатной компании.