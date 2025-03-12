Современный рынок труда приобретает черты квестовой системы из RPG-игр

Спрос на линейный персонал высок как никогда, и компаниям с каждым месяцем все сложнее найти себе сотрудников на позиции «синих воротничков». Как российский рынок труда адаптируется к низкой безработице, и при чем здесь компьютерные игры — с Sostav поделилась Алина Логунова, генеральный директор сервиса временной занятости RUQI.

Дефицит на рынке труда

За последние месяцы уровень безработицы в России достиг рекордно низких показателей. Результатом таких изменений на рынке труда для некоторых отраслей стали сложности с поиском новых кадров.

В январе 2025 года, по данным hh.ru, компании — при поиске рабочего персонала и сотрудников для работы в продажах, производстве и розничной торговле — столкнулись с тем, что на одну вакансию в среднем приходилось меньше четырех резюме, а это считается авторами исследования дефицитом соискателей.

Если сравнить статистику в начале 2024 и 2025 годов, проблема поиска персонала в этих отраслях становится все более отчетливой. Так, в области розничной торговли количество вакансий выросло на 6%, а вот количество резюме осталось на таком же — критически низком — уровне: 1,5 резюме на вакансию.

В остальных упомянутых сферах hh.индекс — отношение количества резюме к количеству вакансий на рынке — растет. Однако позитива это не добавляет, ведь компенсируется это резким снижением роста новых вакансий. За январь 2025 г. общий прирост вакансий упал на 11% относительно декабря и на 8% относительно января 2024 г.

В существующих условиях, когда привлечь работника на полную ставку все сложнее, компаниям приходится идти на компромиссы и привлекать людей под конкретные задачи, чтобы бизнес-процессы не останавливались, а люди могли совмещать временный заработок денег с поисками более желанного места работы или учебой.

Поиск резервов

Цифровизация всего и вся коснулась и рынка подработки. Раньше о способах временной занятости узнавали либо от друзей, если повезет, либо из полных риска объявлений на остановке или у подъезда. Сейчас информацию о подработках предоставляют специализирующиеся на этом онлайн-сервисы. Алгоритм их работы таков:

Сервис находит предприятия, которым часто нужны дополнительные рабочие, договаривается с ними об условиях работы временных сотрудников и предоставляет им возможность размещать задания на своей доске объявлений. Задания могут иметь разный функционал, например, грузчик или продавец). Эти задания доступны к просмотру всем зарегистрированным в сервисе людям, и доступны к выполнению теми, кто добавил данные о своей самозанятости — такой статус доступен и при официальном трудоустройстве. Пользователи выбирают задание и заранее записываются на подработку. После этого исполнители выполняют описанные в задании задачи. Если исполнитель с заказчиком не поладят, для разрешения конфликтов они могут обратиться в службу поддержки сервиса. Заказчик подтверждает исполнение задания и перечисляет сервису вознаграждение для исполнителя. На следующий день исполнитель получает возможность вывести свои деньги из сервиса на свои личные счета. В зависимости от сервиса налог на самозанятость может как сразу удерживаться, так и платиться самозанятым самостоятельно.

Временный линейный персонал через различные сервисы поиска самозанятых себе ищут такие гиганты ретейла как «Магнит», «Лента», и X5 (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток» и другие). Например, последние часто ищут временного работника торгового зала. В его задачи входят разбор поставок, перемещение коробок, смена ценников, расстановка товаров, а также помощь в прикассовой зоне. Но на самой кассе ему работать запрещено, о чем говорится в объявлении заранее. Таким образом, риски сотрудничества уменьшаются и для исполнителя, и для заказчика.

Особенно выделяется OZON, который для поиска исполнителей на свои склады использует и собственное специальное приложение, и рекламу таких подработок на телевидении, и сторонние сервисы для самозанятых.

При этом заказчики не проводят жесткий отбор исполнителей — им важен только факт выполнения задания. Но в его тексте могут указываться требования к исполнителю, исходя из которых последний сам решает, стоит ли ему брать задание или нет. Например, при поиске грузчиков часто указывается, что исполнитель должен быть сильным и выносливым.

Хотя такая система имеет и свои минусы. Во-первых, у предприятий не получится привить исполнителям свою корпоративную культуру. Во-вторых, риски невыполнения исполнителем договоренностей выше, чем при найме на постоянную должность, что может снизить потенциал эффективного планирования их деятельности.

Рынок труда в ролевых компьютерных играх

Такие условия покажутся знакомыми многим людям с геймерским опытом по известному жанру компьютерных и настольных игр RPG (Role-playing game — англ. ролевая игра).

В играх этого жанра игроки отыгрывают различные роли. Чаще всего искателя приключений, но в разных партиях могут варьироваться как специализация героя, так и выборы, которые они совершают. Основной игровой механикой для продвижения по сюжету, заработка ресурсов или прокачки навыков является система квестов, также известных как задания. Часто новые навыки открываются на следующем уровне, для достижения которого нужно набрать определенное количество очков опыта. Иногда для открытия способностей необходимо выполнять конкретные квесты. Например, в известной компьютерной ролевой игре TES 5: Skyrim для открытия способности драконьих криков игроку необходимо принести магу-квестодателю особый драконий камень.

У квестов есть два основных источника: неигровые персонажи и доски объявлений. Квесты от персонажей зачастую имеют уникальный характер, дают особые награды и могут запустить цепочку квестов — последовательность из нескольких заданий. Квесты на досках объявлений обычно являются простым источником ресурсов и опыта. Их выполнение не занимает много времени, сюжет — очень прост, а в награду можно получить только внутриигровую валюту, очки опыта или репутацию.

При этом игроки вольны выбирать, какие задания и когда принимать. Например, выполнять цепочку заданий гильдии магов можно не подряд, а чередуя с заданиями гильдии охотников. А для начала или завершения некоторых уникальных заданий, к примеру, в Yakuza 0, нужен определенный уровень ресурсов или репутации, которые можно добрать, выполняя маленькие дополнительные задания.

Некоторые задания могут иметь ограничения по времени. Как, например, у первого квеста основной цепочки в классическом Fallout есть таймер на поиск чипа, по истечении которого игра заканчивается проигрышем.

Система квестов позволяет игрокам, с одной стороны, чувствовать большую вовлеченность в игру, а с другой — быстро получать эмоциональную награду за свои действия.

Из компьютерных игр в реальность

Игровые механики уже долгое время применяются не только в своей изначальной индустрии, но и за ее пределами. Такой процесс называется геймификацией (или игрофикацией).

Один из наиболее известных примеров геймификации — приложение для изучения языков Duolingo: пользователи получают очки опыта, перерастающие в уровни, выбирают ветки древа навыков, попадают в рейтинг лучших игроков.

Механики именно из жанра RPG используются в менеджере задач Habitica для достижения целей уже в реальной жизни. Это приложение предлагает пользователю превратить процесс отслеживания собственных привычек в ролевую игру с виртуальными: опытом, предметами, валютой. А также выполнять совместно с другими игроками задания, цель которых — соблюдение привычек несколько дней подряд.

HR-отделы крупных компаний также используют геймификацию для привлечения и адаптации сотрудников. Однако чаще всего используются более общие механики с достижениями, виртуальной валютой и рейтингом сотрудников, а целевой аудиторией этих механик часто не являются представители испытывающих на сегодня наибольший дефицит направлений.

Сервисы подработки для самозанятых можно назвать аналогом досок объявлений с квестами в реальной жизни. Задания в них не требуют квалификации, ограничены одной рабочей сменой, позволяют заработать в течение относительно короткого срока дополнительные деньги.

Схожесть таких сервисов с миром геймеров не ограничивается самими заданиями. В том или ином виде игрофицировано и взаимодействие с сервисом. В каждом из них существует своя система бонусов. Обычно она состоит из слабосвязанных друг с другом акций, которые могут финансово поощрять рекомендации для друзей, а также выполнение заданий у определенных заказчиков, в определенных городах или в определенное время.

Некоторые сервисы подработки в дополнение к уже имеющимся простым бонусам добавляют более комплексную систему, сравнимую с очками опыта и репутации из RPG. В своей основе такие системы в первую очередь стимулируют увеличение количества выполненных заданий. Каждое выполненное задание повышает уровень, а после нескольких уровней меняется ранг. Спустя время самозанятый уже не «Новичок», а «Незаменимый». Для получения нового ранга может быть недостаточно простого количества опыта, выраженного в уровнях и успешных заданиях. Может быть необходима определенная репутация. Условиями для ее повышения могут быть: частота выполнения заданий, привлечение друзей, разнообразие заказчиков или получение новой роли в ходе подработки. Получение новых рангов — это вопрос не только тщеславия, но и денег. Материальные награды за набор новых рангов могут быть двух видов: единоразовая выплата относительно крупной суммы или постоянная небольшая прибавка к каждому выполненному заданию.

В то же время комплексные системы могут выступать не только в виде «пряника», но и «кнута», уменьшая тем самым риски сотрудничества с самозанятыми для предприятий. Сервисы в зависимости от серьезности нарушения могут снимать «опыт», уровни и даже целые ранги. Такая система может быть эффективнее денежных штрафов, поскольку бьет не только по кошельку, но и по самолюбию самозанятого. Такая система проста в администрировании, ведь она не требует проведения юридических процедур для оценки ущерба.

В условиях дефицита кадров системы бонусов становятся особенно важны. Когда каждая потеря работника несет за собой огромные риски не только для бизнеса, но и всей экономики, нужно поддерживать боевой дух всеми возможными способами. Для этого компании прибегают, в том числе, к ролевым моделям. Например, в сервисе RUQI введена новая система бонусов, благодаря которой компания рассчитывает привлечь новых исполнителей и укрепить лояльность действующих пользователей.

Геймер на подработке

Современные геймеры и те, кто когда-либо к ним относился, довольно ценная для экономики социальная группа. По данным ВЦИОМ, в основном это мужчины от 18 до 45 лет. Как раз те, кто будет максимально полезен на должностях с особенно острой нехваткой персонала — с низкими требованиями к квалификации и необходимостью в физической силе и выносливости.

У многих из них уже есть «основной квест» — учеба или работа. Однако их нынешнее положение зачастую обеспечивает закрытие лишь базовых потребностей. А вот на какие-то небольшие желания, например, купить себе новую игру или сделать подарок любимым, нынешнего дохода им может не хватить. По данным исследования, проведенного «Шерри» и Online Market, из 1 500 опрошенных 73% хотело бы иметь дополнительный источник дохода. При этом систематическое совмещение двух работ или учебы с работой затруднительно с точки зрения организации и требует высокой ответственности. Поэтому для большинства из них куда удобнее формат разовой подработки. Это подтверждают результаты опроса «Русской Школы Управления»: подработки берут 62% опрошенных, но чаще 1−2 раз в квартал это делают лишь 9% опрошенных.

В итоге, опыт гейм-дизайнеров, а именно квестовая система из RPG, может принести пользу и для реального рынка труда: привлечь больше рабочей силы и сделать выполнение непрестижных работ более интересным. Однако — из-за повышенных рисков и сложностей с прививанием корпоративной культуры — такая система не может стать заменой существующему рынку труда, а лишь дополняет его.