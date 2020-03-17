Совладелец Qiwi стал единственным собственником сети «Обед-буфет»

Совладелец группы Qiwi Сергей Солонин теперь стал единственным собственником сети кафе «Обед-буфет», пишет «Коммерсант». Раньше развитием столовых занимались холдинг Ginza и ресторатор Алексей Васильчук (совладелец «Чайхоны № 1»), теперь они не имеют отношения к проекту.

Источник издания сообщил, что Алексей Васильчук вышел из проекта «Обед-буфет» из-за его убыточности. При этом, полагает он, господин Солонин в будущем интегрирует сеть в качестве оператора для одного или нескольких проектов, где он является инвестором. Другой источник заявил, что Солонин сейчас ищет управляющего сетью.

Сеть «Обед-буфет» была основана в 2015 году, сейчас у нее три кафе в Москве и одно — в Санкт-Петербурге. Заведение занимает довольно большие площади: на Новом Арбате и в «Москва-Сити» заведения арендуют помещения примерно по 1 тыс. м2. Средний чек составляет около 1 тыс. рублей. В 2018 году выручка компании составила 32 млн рублей, убыток — 22 млн рублей.

Ранее стало известно, что сеть кофеен «Правда кофе» запускает новый большой формат. Такие заведения нужны для небольших городов, так как там ритм жизни спокойней, чем в мегаполисе, и люди привыкли ходить в кафе — посидеть и перекусить