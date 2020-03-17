Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2020 в 09:30

Совладелец Qiwi стал единственным собственником сети «Обед-буфет»

Ранее кафе самообслуживания развивали холдинг Ginza и ресторатор Алексей Васильчук

Совладелец группы Qiwi Сергей Солонин теперь стал единственным собственником сети кафе «Обед-буфет», пишет «Коммерсант». Раньше развитием столовых занимались холдинг Ginza и ресторатор Алексей Васильчук (совладелец «Чайхоны № 1»), теперь они не имеют отношения к проекту.

Источник издания сообщил, что Алексей Васильчук вышел из проекта «Обед-буфет» из-за его убыточности. При этом, полагает он, господин Солонин в будущем интегрирует сеть в качестве оператора для одного или нескольких проектов, где он является инвестором. Другой источник заявил, что Солонин сейчас ищет управляющего сетью.

Сеть «Обед-буфет» была основана в 2015 году, сейчас у нее три кафе в Москве и одно — в Санкт-Петербурге. Заведение занимает довольно большие площади: на Новом Арбате и в «Москва-Сити» заведения арендуют помещения примерно по 1 тыс. м2. Средний чек составляет около 1 тыс. рублей. В 2018 году выручка компании составила 32 млн рублей, убыток — 22 млн рублей.

Ранее стало известно, что сеть кофеен «Правда кофе» запускает новый большой формат. Такие заведения нужны для небольших городов, так как там ритм жизни спокойней, чем в мегаполисе, и люди привыкли ходить в кафе — посидеть и перекусить

Qiwi Обед-буфет
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.