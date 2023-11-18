Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Интернет-маркетинг от агентства Сайткрафт
PRonline
Алексей Парфун

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.11.2023 в 18:00

Совет директоров уволил главу OpenAI Сэма Альтмана

Вслед за ним компанию-разработчика ChatGPT покинули сооснователь и трое старших исследователей

1

Совет директоров компании OpenAI уволил Сэма Альтмана с поста гендиректора, его кресло временно заняла технический директор Мира Мурати, сообщается на сайте разработчика ChatGPT.

Увольнение Альтмана объяснили тем, что он не был достаточно откровенен в общении с Советом директоров, что не позволит ему продолжать руководить OpenAI.

Сам Альтман о своем увольнении написал в соцсети X: «Мне очень нравилось время, проведенное в OpenAI. Оно было временем трансформации для меня лично и, надеюсь, для всего мира. Больше всего мне нравилось работать с такими талантливыми людьми».

Это решение стало неожиданным для всех, но вслед за гендиректором компанию уже начали покидать другие специалисты, пишет The Information со ссылкой на собственные источники. Так, в отставку подали трое старших исследователей OpenAI: директор по исследованиям Якуб Пачоцки, руководитель команды по оценке потенциальных рисков ИИ Александр Мадри и исследователь Шимон Сидор.

Также пост председателя совета директоров оставил президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман, об этом он сам сообщил в социальной сети X. Хотя изначально, в заявлении OpenAI говорилось, что Брокман сохранит должность в компании и будет подчиняться Мурати.

ChatGPT OpenAI
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.