Совет директоров уволил главу OpenAI Сэма Альтмана

Совет директоров компании OpenAI уволил Сэма Альтмана с поста гендиректора, его кресло временно заняла технический директор Мира Мурати, сообщается на сайте разработчика ChatGPT.

Увольнение Альтмана объяснили тем, что он не был достаточно откровенен в общении с Советом директоров, что не позволит ему продолжать руководить OpenAI.

Сам Альтман о своем увольнении написал в соцсети X: «Мне очень нравилось время, проведенное в OpenAI. Оно было временем трансформации для меня лично и, надеюсь, для всего мира. Больше всего мне нравилось работать с такими талантливыми людьми».

Это решение стало неожиданным для всех, но вслед за гендиректором компанию уже начали покидать другие специалисты, пишет The Information со ссылкой на собственные источники. Так, в отставку подали трое старших исследователей OpenAI: директор по исследованиям Якуб Пачоцки, руководитель команды по оценке потенциальных рисков ИИ Александр Мадри и исследователь Шимон Сидор.

Также пост председателя совета директоров оставил президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман, об этом он сам сообщил в социальной сети X. Хотя изначально, в заявлении OpenAI говорилось, что Брокман сохранит должность в компании и будет подчиняться Мурати.