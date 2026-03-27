Совбез предложил поддержать выход российских соцсетей на зарубежные рынки

Комитет научно-экспертного совета Совета безопасности России рассмотрел вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре, креативных и творческих индустриях. В частности, обсуждались меры по поддержке креативных индустрий, включая содействие выходу российских цифровых сервисов на зарубежные рынки. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

Как отмечается в заявлении, ключевое внимание было уделено созданию и продвижению отечественных культурных продуктов, соответствующих традиционным духовно-нравственным ценностям и способных конкурировать с зарубежными аналогами.

Эксперты предложили предусмотреть в стратегии развития креативных индустрий до 2036 года меры государственной поддержки экспорта аудиовизуальных сервисов, социальных сетей и мессенджеров с их адаптацией под зарубежные рынки.

Кроме того, рекомендовано сформировать перечень «целевых поведенческих моделей», отражающих традиционные ценности, и применять его при отборе проектов для господдержки.

Эксперты также говорили о необходимости создания условий для увеличения доли частного капитала в кинопроизводстве. Предполагается, что это в том числе осуществимо через формирование для кинопроизводителей экономических стимулов к созданию кинопроектов, востребованных массовым зрителем и отвечающих духовно-нравственным ценностям.

Участники заседания согласились с предложением о дополнении ключевых показателей эффективности господдержки результатами оценки зрительского восприятия итоговых проектов.

Напомним, в 2025 году Минкультуры поддержало производство более 150 национальных фильмов в рамках основного конкурса. В перечень вошли 41 анимационный, 50 художественных и 63 документальных проекта.