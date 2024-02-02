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18+
02.02.2024 в 11:20

Созданная при поддержке «Сбера» соцсеть для продвижения музыки «Панч» прекратила работу

Другой проект — видеомессенджер Chipz — переименован

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Приложение для создания музыки «Панч», разработанное при поддержке «Сберинтертеймент» (дочерняя компания «Сбера»), прекратило работу. Другая соцсеть компании — Chipz — была переименована. Об этом сообщает РБК.

В июле 2022 года стало известно, что «Сбер» тестирует две соцсети — аналог TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и приложение для создания и продвижения музыки «Панч». За проекты отвечала компания ESN (ООО «ЕСН»), которая принадлежала «Сберинтертейменту».

17 января «Панч» оповестил пользователей о заморозке проекта. «На текущем рынке видеоплатформ очень трудно оставаться независимым проектом. Несмотря на постоянный рост авторов и количества контента, нам было непросто масштабировать зрителей. Рост замедлился — и это предопределило судьбу проекта», — отмечалось в сообщении.

До 31 января пользователи должны были выгрузить свои ролики. Как сообщалось, после этой даты серверы, на которых располагался проект, прекратят работу, а контент перестанет быть доступен в приложении и на сайте.

Представитель «Сберинтертеймент» сообщил РБК, что компания вышла из состава участников ЕСН в середине 2022 года. Тогда проект «Панч» находился на стадии MVP (minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт).

Chipz разрабатывался как видеомессенджер. С TikTok сервис объединяют вертикальные видео и камера. Согласно данным Роспатента и системы «Онлайн Патент», в сентябре 2023 года ESN подала заявку на регистрацию товарного знака «Спич». Сейчас она проходит этап экспертизы.

Как пишет РБК, ссылаясь на комментарии в App Store, это и есть переименованное приложение Chipz. Его разработчиком указана ESN, а логотип на иконке совпадает с изображением в заявке из базы Роспатента, убедился корреспондент Sostav.

Согласноданным Rusprofile, в 2022 году выручка ЕСН составила 29 млн руб., а чистый убыток — 861 млн руб.

Chipz Панч «Спич»
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