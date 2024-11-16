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16.11.2024 в 13:44

Соцсеть Х запустила онлайн-магазин собственного мерча

Пока ассортимент состоит из двух товаров — бейсболки и футболки

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Социальная сеть X (бывшая Twitter) официально запустила онлайн-магазин одежды и аксессуаров. Пока же покупателям доступны только два товара — бейсболка и футболка, но компания обещает, что ассортимент будет расширяться.

Представленные на сайте футболка и бейсболка с логотипом соцсети выполнены в черном цвете. Размеры футболок варьируются от XS до 3XL, а на внутренней стороне кепки можно увидеть повторяющийся узор логотипа X. Стоимость обоих товаров одинаковая — $35.

Пока заказы принимаются только в пределах США, но в ближайшее время мерч будет доступен и для международной доставки.

Соцсеть Х
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