Соцсеть Х запустила онлайн-магазин собственного мерча

Социальная сеть X (бывшая Twitter) официально запустила онлайн-магазин одежды и аксессуаров. Пока же покупателям доступны только два товара — бейсболка и футболка, но компания обещает, что ассортимент будет расширяться.

Представленные на сайте футболка и бейсболка с логотипом соцсети выполнены в черном цвете. Размеры футболок варьируются от XS до 3XL, а на внутренней стороне кепки можно увидеть повторяющийся узор логотипа X. Стоимость обоих товаров одинаковая — $35.

Пока заказы принимаются только в пределах США, но в ближайшее время мерч будет доступен и для международной доставки.