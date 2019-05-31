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31.05.2019 в 13:10

Социальная сеть «Вконтакте» запустила пробную функцию привязки сообществ к юрлицу

Это должно помочь владельцам подтверждать права на страничку

Depositphotos

Социальная сеть «Вконтакте» в пробном режиме запускает функцию привязки страниц сообществ к юридическим лицам, сообщает издание The Bell. Это должно помочь в решении конфликтов из-за принадлежности странички.

Для того чтобы закрепить за собой сообщество, нужно загрузить подтверждающий документ вроде доверенности, служебного задания или агентского договора. Если привязка не отменяется в течение 30 дней, то сообщество будет считаться закрепленным. Но и потом в любой момент можно отменить привязку или поменять юрлицо.

«Мы начали эксперимент на этой неделе. Теперь сообщество можно привязать к юридическому лицу. Это пригодится, если владелец сообщества — не его создатель, а организация», — отметила пресс-служба социальной сети.

При этом, как отмечается в сообщении The Bell, «Вконтакте» не проверяет загруженные документы и не оценивает их юридическую силу. Но эта мера должна помочь при уходе из компании человека, на чью страничку или телефон оформлено сообщество, а также в случае банального взлома.

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