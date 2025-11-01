Состояние крупнейших российских бизнесменов увеличилось на $22 млрд

С начала 2025 года совокупное состояние крупнейших российских бизнесменов увеличилось более, чем на $22 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Владимир Потанин, глава «Интерроса» и «Норникеля», занял 77 строчку в мировом рейтинге. Его состояние оценивается в $29,8 млрд. Больше всего за год заработали основатель «Северстали» Алексей Мордашов и Алишер Усманов («Металлоинвест») — по $4,84 млрд каждый. Теперь их капиталы оцениваются в $28,1 млрд и $18,1 млрд соответственно. В топ-100 также вошли Вагит Алекперов и Леонид Михельсон.

Состояние Павла Дурова (Telegram) выросло на $3,71 млрд, до $14,7 млрд. Рост связан преимущественно с подорожанием акций компаний.

Самым богатым человеком в мире остается Илон Маск с состоянием в $469 млрд.

По версии Forbes Russia, тройку богатейших россиян составляют Алекперов, Мордашов и Михельсон. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавляет рейтинг богатейших женщин России.