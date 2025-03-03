Состояние богатейших бизнесменов России выросло на 7,8 млрд долларов с начала года

С начала 2025 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 7,764 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), акционер крупнейшего производителя железной руды в России — «Металлоинвест» — Алишер Усманов заработал 3,1 млрд долларов, увеличив свое состояние до 16,3 млрд долларов.

Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина также возросло на 1,77 млрд долларов, до 29,6 млрд. Самые большие убытки в российском сегменте списка понес бизнесмен Михаил Фридман, чье состояние сократилось на 2,26 млрд долларов, до 12,5 млрд.

Bloomberg Billionaires Index — ежедневный рейтинг 500 самых богатых людей мира, публикуемый Bloomberg News с марта 2012 года. Рейтинг создан для повышения прозрачности данных о состоянии миллиардеров. Методология расчета основана на анализе рыночных колебаний, корпоративных отчетов, публичных баз данных и другой финансовой информации.