24 ноября на 90-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити состоялась Церемония награждения Триумфаторов восьмого Фестиваля нового дизайна «Среда». Церемония прошла в формате апельсиновой вечеринки.

В этом году на Фестиваль нового дизайна «Среда» было подано 1 269 заявок в 44 номинации, а работы оценивало три состава жюри: Основное, Цифровое и Шрифтовое. Эти составы жюри вручили 116 наград: 15 золотых, 30 серебряных и 71 бронзовую награду.

Категория «Брендинг»

Номинация «Новая айдентика»

Золото. MASA MADRE, Omsky

Золото. Cosmoscow, Omsky

Серебро. «Яндекс Образование» — бренд-айдентика образовательной платформы «Яндекса», «Щука»

Серебро. Nume — бренд-айдентика марка женской одежды от Lamoda, «Щука»

Серебро. «Яндекс Аренда», ESH gruppa

Бронза. BAUM, Ermolaev Bureau

Бронза. World Schools Team Chess Championship, ONY

Бронза. «Кинешма купеческая», Dotorg branding & digital

Бронза. Бренд айдентика для образовательной онлайн-платформы STEMPS, VOSK

Бронза. Utopia Orchestra, ESH gruppa

Бронза. Playground Istanbul, ESH Gruppa

Бронза. «Коломенское больше, чем 100», Музей-заповедник Коломенское

Номинация «Ребрендинг/редизайн айдентики»

Золото. Tutu — ребрендинг сервиса путешествий, «Щука»

Серебро. «Яндекс Музыка». Ребрендинг, «Яндекс Музыка»

Бронза. Лев Бородинский, «Супрематика»

Бронза. Музей-заповедник Коломенское, Музей-заповедник Коломенское

Номинация «Типографика в айдентике»

Золото. Cosmoscow, Omsky

Серебро. BAUM, Ermolaev Bureau

Серебро. Utopia Orchestra, ESH gruppa

Бронза. Avito Design Team, Bureau XS-XL x ESH x ADT

Бронза. Victoria De Rocco, Dotorg branding & digital

Номинация «Иллюстрация и фотография в айдентике»

Золото. masa madre, Omsky

Серебро. Flowwow — иллюстрации в бренд-айдентике маркетплейса подарков, «Щука»

Серебро. Лев Бородинский, «Супрематика»

Бронза. «Мячковский местный», Мария Кулагина, Екатерина Котрачёва

Номинация «Дизайн упаковки»

Серебро. Итальянская классика. Дизайн упаковки макарон, Брендинговое агентство Depot

Серебро. «Заповедник», Omsky

Серебро. Лавка 100, «Яндекс.Лавка»

Бронза. Conilon Challenge. Лимитированный сет дрип-кофе, Ohmybrand

Бронза. PIBODI: бренд кормов для двортерьеров, Брендинговое агентство Depot

Бронза. Этническая линейка чая от «Азбуки Вкуса», Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»

Номинация «Ребрендинг/редизайн упаковки»

Бронза. Детская кулинария «Азбука Life Kids», Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»

Номинация «Типографика в упаковке»

Серебро. Mad Espresso Team, Евгения Максимова

Бронза. Дизайн-система упаковок для Tasty Coffee, LINII

Номинация «Иллюстрация и фотография в упаковке»

Золото. «Заповедник», Omsky

Бронза. Conilon Challenge. Лимитированный сет дрип-кофе, Ohmybrand

Бронза. Этническая линейка чая от «Азбуки Вкуса», Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»

Номинация «Использование ИИ и нейросетей в брендинге»

Золото. Flowwow — авторский ИИ-промпт в бренд-системе маркетплейса подарков, «Щука»

Серебро. «Лавка 100», «Яндекс.Лавка»

Бронза. TOTTORI, Repina branding

Категория «Дизайн среды»

Номинация «Дизайн и оформление общественных пространств»

Бронза. Туристическая навигация Рязани, Plenum

Бронза. Первый в мире кибербез-хаб «Кибердом», SILA SVETA

Бронза. Разработка экспозиции Национального центра В. П. Астафьева, Proektmarketing+1

Номинация «Дизайн и оформление праздников и мероприятий»

Бронза. Intervals Festival, Tuman studio

Бронза. Разработка айдентики фестиваля креативных индустрий G8, «Щёлочь»

Бронза. «Кинешма купеческая», Dotorg branding & digital

Номинация «Дизайн и оформление мест продаж»

Серебро. KCM Showroom, Ermolaev Bureau

Номинация «Арт-объекты и инсталляции в общественном пространстве»

Серебро. SAULUX — интерактивная водная скульптура, Splaces Studio

Бронза. Арт-инсталляция POSTCARGO на OUTLINE, Креативное агентство REDKEDS

Категория «Цифровой и интерактивный дизайн»

Номинация «Дизайн мобильных приложений»

Серебро. Редизайн мобильного приложения «Райффайзен Онлайн», «Райффайзен Банк»

Бронза. ROBODORO: трекер времени для iOS от red_mad_robot. red_mad_robot

Номинация «Дизайн сайтов B2C»

Золото. Редизайн сайта Парка Горького, aic

Золото. Редизайн онлайн-сервиса для ведущей шрифтовой студии Paratype, Wemakefab

Номинация «Дизайн сайтов B2B»

Золото. Сайт для юридической компании ALUMNI partners, Charmer

Серебро. Сайт агентства SALT AND PEPPER, SALT AND PEPPER

Бронза. Kvarta, Only

Бронза. Корпоративный сайт для компании AttoLabs, VOSK

Номинация «Дизайн сайтов для e-com, сервисов и финансов»

Золото. Dprofile — онлайн-сервис для дизайнеров, работодателей и школ, Wemakefab

Бронза. Маркетплейс недвижимости MR Group, Only

Бронза. ALPINDUSTRIA, REBOOT DIGITAL STUDIO

Номинация «Интерактивный дизайн»

Бронза. Интерактивный контент для компании МТС в рамках 25-летия издания «Ведомости», Студия Akademia

Бронза. Yandex Secure Future, Студия Akademia

Номинация «Использование ИИ и нейросетей в цифровом дизайне»

Серебро. Интерактивный контент для компании МТС в рамках 25-летия издания «Ведомости», Студия Akademia

Бронза. Иллюстрации для сайта Illan Gifts, OTVETDESIGN

Бронза. Yandex Secure Future, Студия Akademia

Номинация «Концепции в цифровом дизайне»

Бронза. Сайт для агентства инфлюенс-маркетинга, е—б эдженси

Бронза. K9 / Приложение для тренировки собак, Perasperadastra

Категория «Реклама»

Номинация «Дизайн наружной рекламы»

Бронза. «Глазами разных», Yandex Magic Camp

Бронза. Умные планировки ПИК, Компания ПИК

Номинация «Визуальные решения в видеорекламе»

Золото. МТС Ровесник, Агентство Mosaic и креативная студия Petrick

Бронза. «Вы тоже это чувствуете? Махеевъ»., РА «Восход За Мир»

Номинация «Селфпромо»

Серебро. ESH Typeface Merch, ESH gruppa

Бронза. Avito Design Team, Bureau XS-XL x ESH x ADT

Бронза. «Мерч Бюробукв», «Бюробукв»

Бронза. Type Личности, ENDY и TypeType

Бронза. Шоурил дизайна Иви S14E02, Vimply

Номинация «Дизайн сувенирной продукции»

Серебро. Подарок на День города «Город и городки», Bell'Arte

Бронза. Футболка (лапша+семечки) и сережка-лапша, Телекомпания «Суббота!»

Бронза. HR-бренд IT-компании UserGate, ENDY

Категория «Шрифты»

Номинация «Заказной шрифт»

Серебро. BAUM Typeface, Ermolaev Bureau

Бронза. Iset Sans, Михаил Череда

Бронза. Айдентика и шрифт для компании Scanway, Terminal Design Branding Agency

Бронза. ESH Typeface, ESH gruppa

Номинация «Тиражный шрифт»

Серебро. SFT Schrifted Serif, Yulia Gonina

Серебро. TT Espina, TypeType

Бронза. Apophis, Студия Bolditalic

Бронза. BBKV Sinitsa, «Бюробукв»

Бронза. Акцидентный шрифт «ЛокоМотив», KREMSUP® studio

Бронза. Шрифт «Лучизм», Софья Хмелева

Категория «Принт-дизайн»

Номинация «Книжный дизайн»

Золото. Суздаль 1000, ABCdesign

Бронза. Ежегодник архитектурной школы МАРШ 2023, Марина Крохалева

Номинация «Дизайн периодических изданий»

Бронза. Первая парковая. Газета о жизни Парка Горького, ГАУК г. Москвы «ЦПКиО им М. Горького»

Бронза. Городской журнал Брусники, Компания Брусника

Номинация «Постеры»

Бронза. Кинешма купеческая, Dotorg branding & digital

Категория «Концепции»

Номинация «Концепции в айдентике»

Серебро. Ripped beauty, Михаил Гриневич

Серебро. soup food fair, Евгения Бережная

Серебро. Museum Of Neural Networks, Янина Кузнецова

Бронза. Лучизм: иконография невидимого, Софья Хмелева

Бронза. Куб Москва, Антон Котов

Бронза. Spathario Museum, Елизавета Колосова

Бронза. Фольклорный фестиваль летнего солнцестояния «Купала», Анна Ворожцова

Бронза. Лаборатория вторичной переработки Circularity, Анна Макарова

Номинация «Концепции в упаковке»

Золото. FLUXUS, Кирилл Красильников

Серебро. Shibui: линейка аромадиффузоров, Софья Хмелева

Серебро. Камни-бомбочки для ванны DeepSilence, Софья Гражевич

Бронза. Bibo: сублимированные морсы в экологичной упаковке, Сергей Деревянченко

Бронза. Timeline, Ульяна Польнякова

Бронза. Ocha — холодный японский чай, Егор Шлаферов

Бронза. Упаковка мёда beeoff, Олеся Пономарёва

Номинация «Концепции в принт-дизайне»

Серебро. Лунная гонка. Следы на поверхности графического дизайна, Татьяна Лебедева

Бронза. Календарь взлётов и падений, Дима Якушин

Номинация «Использование ИИ и нейросетей в концепции»

Бронза. Концепция для выставки «Гармония пяти. Китайские музыкальные инструменты из коллекции Музея провинции Хубэй». «Ферма»

Номинация Pro Bono

Золото. Мерч для фонда «Подари жизнь», Omsky

Серебро. Редизайн тифлофлешплеера «Войса», JetStyle

Бронза. «Глазами разных», Yandex Magic Camp

Бронза. BLAH.BLAH.BLAH.DESIGN, Саша Загорский

Специальные награды фестиваля

Золотой вклад: Юрий Гордон

Приз Typetype. Лучшее использование шрифтов: BAUM, Ermolaev Bureau

Приз DDVB. Будущее дизайна: Софья Хмелёва

Дизайнер года: Евгения Бережная, Omsky

Компания года: «Яндекс»

Верность фестивалю: Агентство «Супрематика»

Выбор организаторов: Шоурил дизайна «"Иви" S14E02», Онлайн-кинотеатр «Иви» + Vimply

Учебное заведение года: Школа дизайна НИУ ВШЭ

Наставник года: Леонид Славин