24 ноября на 90-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити состоялась Церемония награждения Триумфаторов восьмого Фестиваля нового дизайна «Среда». Церемония прошла в формате апельсиновой вечеринки.
В этом году на Фестиваль нового дизайна «Среда» было подано 1 269 заявок в 44 номинации, а работы оценивало три состава жюри: Основное, Цифровое и Шрифтовое. Эти составы жюри вручили 116 наград: 15 золотых, 30 серебряных и 71 бронзовую награду.
Категория «Брендинг»
Номинация «Новая айдентика»
Золото. MASA MADRE, Omsky
Золото. Cosmoscow, Omsky
Серебро. «Яндекс Образование» — бренд-айдентика образовательной платформы «Яндекса», «Щука»
Серебро. Nume — бренд-айдентика марка женской одежды от Lamoda, «Щука»
Серебро. «Яндекс Аренда», ESH gruppa
Бронза. BAUM, Ermolaev Bureau
Бронза. World Schools Team Chess Championship, ONY
Бронза. «Кинешма купеческая», Dotorg branding & digital
Бронза. Бренд айдентика для образовательной онлайн-платформы STEMPS, VOSK
Бронза. Utopia Orchestra, ESH gruppa
Бронза. Playground Istanbul, ESH Gruppa
Бронза. «Коломенское больше, чем 100», Музей-заповедник Коломенское
Номинация «Ребрендинг/редизайн айдентики»
Золото. Tutu — ребрендинг сервиса путешествий, «Щука»
Серебро. «Яндекс Музыка». Ребрендинг, «Яндекс Музыка»
Бронза. Лев Бородинский, «Супрематика»
Бронза. Музей-заповедник Коломенское, Музей-заповедник Коломенское
Номинация «Типографика в айдентике»
Золото. Cosmoscow, Omsky
Серебро. BAUM, Ermolaev Bureau
Серебро. Utopia Orchestra, ESH gruppa
Бронза. Avito Design Team, Bureau XS-XL x ESH x ADT
Бронза. Victoria De Rocco, Dotorg branding & digital
Номинация «Иллюстрация и фотография в айдентике»
Золото. masa madre, Omsky
Серебро. Flowwow — иллюстрации в бренд-айдентике маркетплейса подарков, «Щука»
Серебро. Лев Бородинский, «Супрематика»
Бронза. «Мячковский местный», Мария Кулагина, Екатерина Котрачёва
Номинация «Дизайн упаковки»
Серебро. Итальянская классика. Дизайн упаковки макарон, Брендинговое агентство Depot
Серебро. «Заповедник», Omsky
Серебро. Лавка 100, «Яндекс.Лавка»
Бронза. Conilon Challenge. Лимитированный сет дрип-кофе, Ohmybrand
Бронза. PIBODI: бренд кормов для двортерьеров, Брендинговое агентство Depot
Бронза. Этническая линейка чая от «Азбуки Вкуса», Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»
Номинация «Ребрендинг/редизайн упаковки»
Бронза. Детская кулинария «Азбука Life Kids», Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»
Номинация «Типографика в упаковке»
Серебро. Mad Espresso Team, Евгения Максимова
Бронза. Дизайн-система упаковок для Tasty Coffee, LINII
Номинация «Иллюстрация и фотография в упаковке»
Золото. «Заповедник», Omsky
Бронза. Conilon Challenge. Лимитированный сет дрип-кофе, Ohmybrand
Бронза. Этническая линейка чая от «Азбуки Вкуса», Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»
Номинация «Использование ИИ и нейросетей в брендинге»
Золото. Flowwow — авторский ИИ-промпт в бренд-системе маркетплейса подарков, «Щука»
Серебро. «Лавка 100», «Яндекс.Лавка»
Бронза. TOTTORI, Repina branding
Категория «Дизайн среды»
Номинация «Дизайн и оформление общественных пространств»
Бронза. Туристическая навигация Рязани, Plenum
Бронза. Первый в мире кибербез-хаб «Кибердом», SILA SVETA
Бронза. Разработка экспозиции Национального центра В. П. Астафьева, Proektmarketing+1
Номинация «Дизайн и оформление праздников и мероприятий»
Бронза. Intervals Festival, Tuman studio
Бронза. Разработка айдентики фестиваля креативных индустрий G8, «Щёлочь»
Бронза. «Кинешма купеческая», Dotorg branding & digital
Номинация «Дизайн и оформление мест продаж»
Серебро. KCM Showroom, Ermolaev Bureau
Номинация «Арт-объекты и инсталляции в общественном пространстве»
Серебро. SAULUX — интерактивная водная скульптура, Splaces Studio
Бронза. Арт-инсталляция POSTCARGO на OUTLINE, Креативное агентство REDKEDS
Категория «Цифровой и интерактивный дизайн»
Номинация «Дизайн мобильных приложений»
Серебро. Редизайн мобильного приложения «Райффайзен Онлайн», «Райффайзен Банк»
Бронза. ROBODORO: трекер времени для iOS от red_mad_robot. red_mad_robot
Номинация «Дизайн сайтов B2C»
Золото. Редизайн сайта Парка Горького, aic
Золото. Редизайн онлайн-сервиса для ведущей шрифтовой студии Paratype, Wemakefab
Номинация «Дизайн сайтов B2B»
Золото. Сайт для юридической компании ALUMNI partners, Charmer
Серебро. Сайт агентства SALT AND PEPPER, SALT AND PEPPER
Бронза. Kvarta, Only
Бронза. Корпоративный сайт для компании AttoLabs, VOSK
Номинация «Дизайн сайтов для e-com, сервисов и финансов»
Золото. Dprofile — онлайн-сервис для дизайнеров, работодателей и школ, Wemakefab
Бронза. Маркетплейс недвижимости MR Group, Only
Бронза. ALPINDUSTRIA, REBOOT DIGITAL STUDIO
Номинация «Интерактивный дизайн»
Бронза. Интерактивный контент для компании МТС в рамках 25-летия издания «Ведомости», Студия Akademia
Бронза. Yandex Secure Future, Студия Akademia
Номинация «Использование ИИ и нейросетей в цифровом дизайне»
Серебро. Интерактивный контент для компании МТС в рамках 25-летия издания «Ведомости», Студия Akademia
Бронза. Иллюстрации для сайта Illan Gifts, OTVETDESIGN
Бронза. Yandex Secure Future, Студия Akademia
Номинация «Концепции в цифровом дизайне»
Бронза. Сайт для агентства инфлюенс-маркетинга, е—б эдженси
Бронза. K9 / Приложение для тренировки собак, Perasperadastra
Категория «Реклама»
Номинация «Дизайн наружной рекламы»
Бронза. «Глазами разных», Yandex Magic Camp
Бронза. Умные планировки ПИК, Компания ПИК
Номинация «Визуальные решения в видеорекламе»
Золото. МТС Ровесник, Агентство Mosaic и креативная студия Petrick
Бронза. «Вы тоже это чувствуете? Махеевъ»., РА «Восход За Мир»
Номинация «Селфпромо»
Серебро. ESH Typeface Merch, ESH gruppa
Бронза. Avito Design Team, Bureau XS-XL x ESH x ADT
Бронза. «Мерч Бюробукв», «Бюробукв»
Бронза. Type Личности, ENDY и TypeType
Бронза. Шоурил дизайна Иви S14E02, Vimply
Номинация «Дизайн сувенирной продукции»
Серебро. Подарок на День города «Город и городки», Bell'Arte
Бронза. Футболка (лапша+семечки) и сережка-лапша, Телекомпания «Суббота!»
Бронза. HR-бренд IT-компании UserGate, ENDY
Категория «Шрифты»
Номинация «Заказной шрифт»
Серебро. BAUM Typeface, Ermolaev Bureau
Бронза. Iset Sans, Михаил Череда
Бронза. Айдентика и шрифт для компании Scanway, Terminal Design Branding Agency
Бронза. ESH Typeface, ESH gruppa
Номинация «Тиражный шрифт»
Серебро. SFT Schrifted Serif, Yulia Gonina
Серебро. TT Espina, TypeType
Бронза. Apophis, Студия Bolditalic
Бронза. BBKV Sinitsa, «Бюробукв»
Бронза. Акцидентный шрифт «ЛокоМотив», KREMSUP® studio
Бронза. Шрифт «Лучизм», Софья Хмелева
Категория «Принт-дизайн»
Номинация «Книжный дизайн»
Золото. Суздаль 1000, ABCdesign
Бронза. Ежегодник архитектурной школы МАРШ 2023, Марина Крохалева
Номинация «Дизайн периодических изданий»
Бронза. Первая парковая. Газета о жизни Парка Горького, ГАУК г. Москвы «ЦПКиО им М. Горького»
Бронза. Городской журнал Брусники, Компания Брусника
Номинация «Постеры»
Бронза. Кинешма купеческая, Dotorg branding & digital
Категория «Концепции»
Номинация «Концепции в айдентике»
Серебро. Ripped beauty, Михаил Гриневич
Серебро. soup food fair, Евгения Бережная
Серебро. Museum Of Neural Networks, Янина Кузнецова
Бронза. Лучизм: иконография невидимого, Софья Хмелева
Бронза. Куб Москва, Антон Котов
Бронза. Spathario Museum, Елизавета Колосова
Бронза. Фольклорный фестиваль летнего солнцестояния «Купала», Анна Ворожцова
Бронза. Лаборатория вторичной переработки Circularity, Анна Макарова
Номинация «Концепции в упаковке»
Золото. FLUXUS, Кирилл Красильников
Серебро. Shibui: линейка аромадиффузоров, Софья Хмелева
Серебро. Камни-бомбочки для ванны DeepSilence, Софья Гражевич
Бронза. Bibo: сублимированные морсы в экологичной упаковке, Сергей Деревянченко
Бронза. Timeline, Ульяна Польнякова
Бронза. Ocha — холодный японский чай, Егор Шлаферов
Бронза. Упаковка мёда beeoff, Олеся Пономарёва
Номинация «Концепции в принт-дизайне»
Серебро. Лунная гонка. Следы на поверхности графического дизайна, Татьяна Лебедева
Бронза. Календарь взлётов и падений, Дима Якушин
Номинация «Использование ИИ и нейросетей в концепции»
Бронза. Концепция для выставки «Гармония пяти. Китайские музыкальные инструменты из коллекции Музея провинции Хубэй». «Ферма»
Номинация Pro Bono
Золото. Мерч для фонда «Подари жизнь», Omsky
Серебро. Редизайн тифлофлешплеера «Войса», JetStyle
Бронза. «Глазами разных», Yandex Magic Camp
Бронза. BLAH.BLAH.BLAH.DESIGN, Саша Загорский
Специальные награды фестиваля
Золотой вклад: Юрий Гордон
Приз Typetype. Лучшее использование шрифтов: BAUM, Ermolaev Bureau
Приз DDVB. Будущее дизайна: Софья Хмелёва
Дизайнер года: Евгения Бережная, Omsky
Компания года: «Яндекс»
Верность фестивалю: Агентство «Супрематика»
Выбор организаторов: Шоурил дизайна «"Иви" S14E02», Онлайн-кинотеатр «Иви» + Vimply
Учебное заведение года: Школа дизайна НИУ ВШЭ
Наставник года: Леонид Славин