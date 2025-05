Изменяй, сознание!

Дамы и господа, с вами говорит командир экипажа Роман Бедретдинов. Авиакомпания Sostav Airlines приветствует вас на рейсе Москва — Шанхай — Москва.

Все совпадения — неизбежны.

Все начинается с мерча

Подглядывая в открытую на телефоне инструкцию, я иду через полупустой зал терминала C аэропорта «Шереметьево». Любой праздник хорош тем, что приходить на него можно заранее, так что я не против провести в аэропорту не два, а сразу три часа. Забавно — я умудряюсь потеряться в трех столбах, хотя шпаргалки написаны настолько исчерпывающе, что перемещаться можно и на ощупь.

Нахожу, наконец, стойку с милыми девушками в стильных худи IS-2025.

— Рома, привет! — улыбается одна из них.

Узнаю красивое лицо и понимаю, что не могу вспомнить ни имени, ни места встречи с этой красавицей. Может быть офис PRT?

Мне вручают вороной чехол-бомбер для ноутбука. Внутри чехла — два альбома. Один из них выпущен к этому, 20-му ивенту. Нахожу внутри свой портрет и улыбаюсь — наконец-то обо мне написали книгу! Среди других подарков лежат: карабин с косичкой — что-то на модно-непонятном; красивый брендированный чехол для телефона и матовый черный кубик Икспятика. Дизайн сувенира таков, что головоломку сложно как разобрать, так и собрать. Выглядит стильно.

Получаю страховку от всех болезней и ваучер для отеля. Благодарю молодежь и волоку багаж на стойку регистрации.

— Что у вас за книжка? — любопытствует сотрудница аэропорта.

— Да вот, дослужился. В книжку попал.

— Смотрю, вас целая делегация едет, — улыбается женщина. — Места уже распределены.

— Скажите, что мое — в бизнес-классе, пожалуйста.

Тень сочувствия пробегает по лицу женщины, и я понимаю, что везение мое не безгранично.

До сих пор не могу назвать себя частью «нашего рынка». Тем не менее на паспортном контроле, во время принудительной флюорографии и в зоне Duty Free вижу множество знакомых лиц. Всех я где-то видел, но почти всегда не помню где и уж тем более не могу назвать имена, должности и названия компаний.

Не удивлюсь, если четкость сотрудниц «Аэрофлоте» на посадке и пунктуальность пилотов нашего самолета — часть welcome-пака: мы ушли на взлет строго в заявленные 20:00. Чудеса на этом не закончились: никому из стюардов не было дела до расставленных по столикам пивных банок и другого алкоголя, разлитого в брендированные стаканчики авиакомпании. Не хватало разве что пенной дискотеки в «бизнесе».

В соседних со мной креслах летят девушки из маркетинга ВК. Сзади сидят представители «Кинопоиска». Едва пилот отключил — включал ли? — табло «пристегните ремни», как салон ожил и уже не замирал. Счастливые обладатели путевок жаждали выпить за здравие друг друга и обсудить стоящие перед индустрией задачи. Рынок может быть спокоен: как минимум 500 самоотверженных героев рекламы и маркетинга в России точно есть.

Не прошло и пяти минут, как «Кинопоиск» оказывается атакован «Линком» (может быть, это был Wink, но они точно будут все отрицать). Большой и очень громкий мужчина нависает над соседями. Помню, как однажды, в двух сутках автостопа от Барнаула к нашей скромной — и, к сожалению, безоружной — компании прибился такой же дружелюбный местный житель. Пришлось вместе купаться в озере, пить водку, погружаться в перипетии его веселой жизни.

Тоном, не допускающим возражений, «Линк» говорит, что принципиальная позиция «Кинопоиска» не пиратить тайтлы — такая себе тактика. И вообще: «Если бы все знали, на чьих серверах лежит подавляющее количество контента…» Теперь я знаю, но вам — на всякий случай — не скажу.

Почти весь полет по салону курсирует одна из прекрасных королев нашей поездки. Вылавливаю ее глазами то тут, то там, отмечая, что мужчины роятся вокруг нее, как пчелы. Гостеприимность девушки чувствуют даже те, кто летит в Шанхай без надежды изменить свое сознание. Ну, ничего, им же хуже.

Напитавшись атмосферой профессионального праздника, я раскрываю книгу Алексея Иванова «Ненастье» и переношусь в Афганистан 1986 года. Прапорщик Сергей Лихолетов вместе с Немцем вторые сутки пьет спирт из разбитой канистры. Чем не пикник, если не знать, что амуниции у бойцов на три минуты стрелкового боя, и нет никаких шансов прорваться к своим. Отрываясь от книги время от времени, отмечаю, что настроение в салоне продолжает соответствовать высокому уровню культурной программы «Новосибирские мужики вывозят жен и любовниц в Тай».

Два часа неудобного сна с перерывами на еду, заслуженно названную стюардессами «питанием». Перед посадкой всем пассажирам — со словами «простите, ручек нет» — раздают миграционные карточки. Чехлы-бомберы становятся волшебной сумкой Гермионы Грейнджер — в каждом лежит по письменному прибору.

Миграционная карта сама себя не заполнит. Я заношу перо над графой «Страны, посещенные вами за последние два года». С ужасом понимаю, что заполняя анкету для консульства соврал. Армения и Казахстан как-то вылетели из моей головы. Хорошо, что среди «потеряшек» нет Турции: не знаю почему, но в китайском консульстве плохо относятся к тем, кто любит стамбульский шопинг и пляжный all inclusive.

Мягко садимся, долго катимся по рулежкам, и рукав, наконец, всасывает в себя заспанную делегацию. Отмечаю специфический запах — его и не описать, и не забыть. Справа по ходу движения вижу высокотехнологичные терминалы сбора биометрии. Не рискую идти туда, не знаю куда, и следую на пограничный контроль в общем потоке. Приятный пограничник задает всего два вопроса: «Куда?» и «Когда обратно?». Моя забывчивость последствий не имеет, делаю шаг за турникет и вот я в Поднебесной.

Если получить отметку в паспорте было делом пяти минут, то с получением багажа все намного хуже. Заучиваю наизусть вид чужих чемоданов, часть из которых проехала мимо меня раз 20. Полчаса жду свой, чтобы присоединиться, наконец, к живой гусенице из туристов, медленно вползающих в помещение Nothing to declare. Совсем скоро гид в автобусе будет рассказывать о том, что Шанхайский аэропорт — самый большой в Китае. Врать о том, что он самый удобный, мужчина не станет. Есть-таки совесть у человека.

Милая китаянка с табличкой Izmeni Soznanie на высокой жердочке проводит нас к месту посадки. Я впихиваю багаж в переполненный грузовой отсек и поднимаюсь в салон. Первым справа сидит — как выяснится уже довольно скоро — Тот-кого-нельзя-не-упоминать. Первым слева — обладатель легендарных драконьих яиц IS-2024. Включаю и выключаю смартфон: великий китайский firewall работает на совесть. Хороший повод посмотреть на город.

Меня укачивает в сон, но я успеваю узнать, что в Шанхайской агломерации живет 25 млн человек, и рассмотреть потрясающий ландшафтный дизайн обочин и площадей — кусты и цветы здесь добровольно завиваются в нужные горисполкому формы. Жаль, что на хороший асфальт богатому городу денег не хватает.

Поначалу мне кажется, что Шанхай — по сумме ощущений — уже не Тай, но еще не Сочи. Другие делегаты будут потом не соглашаться: не Сочи, а Краснодар.

Гостеприимство

В фойе роскошного отеля заботливо разложены подписанные магнитные карточки. Что-то вроде золотых карт из «Орла и Решки», только роскошный отель уже предвыбран. Иду в сторону лифта и чувствую себя Вовкой в Тридевятом царстве: молодые люди в костюмах с иголочки говорят «ни хао», указывают верное направление и нажимают за меня все кнопки. Для того, чтобы взлететь на 29-й этаж, требуется 25 секунд и два зевка, чтобы разложить заложенные уши.

Включаю телефон, чтобы снять для сторис «распаковку номера». К 43-м годам мне довелось пожить в очень хороших отелях очень хороших стран, но этот задрал планку выше своего этажа. Пару часов каждого из следующих дней я буду смотреть на самые красивые небоскребы города из керамической ванны у панорамных во всю стену окон.

Мой, как теперь выяснилось, предпоследний культурный шок случился на Кипре в 1994-м году. Тогда я — все еще советский подросток — впервые оказался в гипермолле и вышел оттуда совсем другим человеком. Никак не мог привыкнуть к тому, что продукты надо было складывать в большую тележку, воду продавали в огромных бутылках, а у туалетной бумаги, упакованной по 12 рулонов, были три и даже четыре слоя… То есть рулонов, в некотором смысле, было не 12, а 48.

Не стыдно признаться в том, что на изучение набора кнопок на приборной панели унитаза у меня ушло какое-то время. Набор функций превратил его в лучший барбер-шоп нашей столицы: массаж, помывка, сушка, подогрев. Так у меня появилось оправдание для пропуска самых первых выступлений деловой программы ИС.

Разведка

Отдохнув, выхожу из отеля, чтобы осмотреться. Через дорогу — среди велосипедной мастерской и магазинчика — нахожу крохотное кафе. Таких в Шанхае тысячи. Здесь я впервые понимаю, что у всех китайцев, кроме тех, что стоят на ресепшене гостиницы, отрицательное знание английского языка. Слава богу, что на стенах горят лайтбоксы с фотографиями блюд.

Alipay не работает без интернета. Протягиваю официанту — он же повар и кассир — смартфон на странице подключения wi-fi. Сработало. Сканирую QR-код на стене, плачу 24 юаня (все цены надо умножать на 12, чтобы перевести их в рубли), и вскоре на столике появляется туго завязанная в узел лапша с говядиной. Есть палочками я умею, а вот развязывать ими узлы из лапши — нет. Официант милосердно приносит вилку. Все очень вкусно.

Беспрестанно снимаю видеозарисовки. В каждой поездке обещаю себе смонтировать трэвел-шоу для своего телеграм-канала (если еще не читаете «Падшую листву», подписывайтесь). Через крохотный, но безумно красивый парк выхожу на набережную реки Хуанпу. По ней беспрестанно плывут лодки, корабли и баржи, за ней — деловой центр Шанхая. Везде пахнет морем и цветами. Фотографирую виды, клумбы, скверы, дома.

Если вы думали, что столица эклектики — это Москва, я вас разочарую. В главном городе Китая, кажется, вообще нет двух одинаковых домов. Возле hi-tech небоскреба ютятся лачуги. Ко входу в отель подъезжают элитные смартфоны на колесах — в двух шагах от него на улице сушат трусы. Если на улочках Краснодара растет виноград, то в переулках Шанхая — нижнее белье.

Дворец советско-китайской дружбы

Партнеры первого ужина — Avito Реклама. Сажусь в небольшой шаттл, и мы отправляемся в Shanghai exhibition center. Комплекс в стиле сталинского ампира был построен в заброшенном «Саду любви» в 1955 году — для выставки достижений двух социалистических народных хозяйств. Залитый красным светом двор с фонтаном, волшебная музыка пианиста Арсения Трофима, три больших зала и огромные столы, не уступающие по разнообразию блюд торжественному ужину в Хогвартсе. Здесь нет разве что сливочного пива, зато есть весь остальной алкоголь. Акцио, скотч!

Довольно скоро прекрасная вечеринка перемещается на улицу. Смех, объятия, группы людей, разбитые по брендам, агентствам, профессиональным объединениям и просто по интересам. Именно здесь формируется наша, с позволения сказать, банда. Как выяснится чуть позже — банда любителей караоке и приключений.

Прошу знакомых мне гостей ответить на камеру на простой вопрос: «Что спасет российскую рекламу?» Самый трогательный ответ дает Саша Сироватский — «любовь!» Самый смешной и бессловесный — Глеб Сахрай. Посмотреть компиляцию ответов можно в нашем телеграм-канале.

Я провел здесь два часа, успев выпить четыре порции виски. Последнюю бармен налил мне в бокал для вина, поскольку все роксы уже стояли в кустах и на поручнях величественных лестниц. Сердце просит песни — и не у меня одного! Наслаждаюсь компанией умных людей, разделяющих мои интересы к культурному продолжению вечера. Имена компаньонов не называю — каждый из них волен прийти в комментарии под этим дневником.

Приключение имени Аллы Пугачевой

Три девушки и трое мужчин отчаянно дозываются четвертого, чтобы, наконец, сесть в такси и отправиться к отмеченной на карте точке. Выбранный клуб закрыт, и тот самый «четвертый» уверенно ведет нас по безлюдному проспекту к новому пункту назначения.

«А вот и он!» — восклицает наш проводник, указывая на… пустырь, огороженный забором. Караоке здесь либо был и был снесен за низкое качество вокала, либо будет построен в будущем — специально для нас. Ждем и видим, что никто не торопится нас осчастливить. Смеемся и продолжаем наши поиски, уверенно шагая бог его знает куда.

Минут через двадцать в прицеле утомленных перископов оказывается серая башня. Я до сих пор не понимаю, как работает интуиция нового лидера нашей группы. Он проводит нас через шлагбаум, и мы входим в подъезд, больше похожий на черный ход. В лифте кроме нас оказывается местный курьер. Понятно, что английский ему незнаком так же агрессивно, как и остальным 25 млн шанхайцев, но слово караоке — эсперанто для всех людей мира. Курьер выходит на седьмом этаже, а нас — уверенным нажатием кнопки — отправляет на 21-й.

Выходим в коридор и в первой же комнате видим, хочется думать, подпольный покерный клуб. За столом — почти наверняка — сидят представители китайской триады. Наши Alipay-кошельки дробно вибрируют от предвкушения ограбления. Мы быстро проходим дальше и встречаем красивых китаянок, всем видом показывающих, что не покером единым жив этот культурно-развлекательный центр.

Услышав про караоке, они провожают нас этажом выше и заводят в прекрасную комнату с рюмками, бокалами, уютными диванами и — бинго! — парой микрофонов. Дело остается за малым — проверить репертуар караоке-машины. Китайский среди нас знают «не только лишь все»…

Пяти минут случайных нажатий на иероглифы хватает, чтобы понять, что здесь нет не только русских, но и нормальных английских песен. Не слишком расстроенные, мы покидаем уже сервированный для нас стол. Я успеваю взять кусочек арбуза и понимаю, что это что-то запредельно вкусное. Арбуз уступает только перспективе спеть-таки лучшие песни Аллы Пугачевой. Мы прощаемся и снова выходим в ночь.

Нас нагоняет усталость. Переход через дорогу по мосту дается не всем — кто-то просто перебегает проспект перед сигналящими авто. Метров через пятьсот мы останавливаемся у замызганных стекол пустого кафе. На витрине стоит аквариум. В одном из его отсеков уверенно мертвые рыбы мешают трепыхаться еще живым. Креветка ярусом выше уже сдалась, опрокинувшись на спину — сегодня ее снова никто не съел.

— Ром, — товарищ указывает на двух сотрудников кафе, — спроси, есть ли у них пиво?

Я захожу внутрь, произношу никому не знакомое слово beer и жестами показываю, что мы хотим пить. Китацы непонимающе качают головой. Возвращаюсь с пустыми руками.

— Эх, — разочарованно вздыхает еще один компаньон. Мгновение спустя глаза мужчин загораются азартным огнем, и они вместе заходят внутрь. Молча пересекают зал, находят в самом конце холодильник и набирают в пакеты стеклянные бутылки. Не удивлюсь, если никто даже QR-код сканировать не стал. Настолько ошарашенными выглядели хозяева заведения — и торжествующими русские туристы.

Насладившись особенностями национальной охоты, мы понимаем, что кровать уже милее очередного рывка к Алле Пугачевой. Одна из девушек осознает, что больше часа ходит по разбитым тротуарам на высоких каблуках. Решаем перенести приключение на следующий вечер и разъезжаемся по гостиницам.

Мы тут по делу

Я отчаянно просыпаю завтрак. Соскребаю себя с кровати, принимаю человеческий облик и выхожу из отеля. Примерно половина участников IS-2025 живет в «Софителе». Покупаю в палатке Gatorade для восстановления потерянной во вчерашнем походе жидкости. Выступления участников деловой программы проходят в здании бывшей скотобойни, построенной из отлитых целиком цементных блоков и колонн.

Организаторы IZMENI SOZNANIE забрендировали все: от асфальта до кнопки в лифте. Уровень организации продолжает поражать. Я поднимаюсь на нужный этаж и вхожу в большой зал с пятью экранами, на которых показывают презентации участников и партнеров мероприятия. В специальном приложении есть все, включая программу выступлений.

Формат этого года — 10-минутные Ted Talks. Очень динамично и очень современно. Круче был бы только рилс-формат, но все еще впереди. Уровень волнения спикеров, качество их презентаций и выступлений разнятся довольно сильно, хотя средний уровень, конечно, на высоте. Я внимательно слушаю каждого докладчика, хотя утренние выступления уверенно пропустил. Ближе к концу сессии начинаю составлять свой субъективный рейтинг спикеров. Тех, кто расстроил, по именам, конечно, не называю.

Chat GPT вытащил со скринов из приложения названия сессий и имена выступавших и расставил их в нужном мне порядке. Получилось вот так:

«Эйчароракул Тышковский: какие предсказания сбылись за 10 лет?», Роман Тышковский, The Edgers. Роман — хороший спикер и большой интеллектуал. Более того, он — ветеран самого дорогого российского ивента. Классная подача и заход на десятилетнюю ретроспективу, но тезисы — при столь необычной упаковке — сознание, конечно, не меняют.

«Яркие пять лет изменений — в поисках места под солнцем взгляда потребителя», Сергей Ефимов, OMD Resolution. Хороший доклад с конкретными инсайтами для рынка. Дать умным людям повод для собственных размышлений куда важнее, чем попытаться их чему-то научить.

«Homo Consumericus: эволюция покупателя в мире омниканального ретейла», Каролина Соколова, X5 Media. Каролина не только поделилась важными и неочевидными цифрами для рынка ретейл-медиа, но и показала образец новой искренности в выступлениях. Красота, понимание тенденций, высокий уровень аналитики и объективный талант в ораторском искусстве.

«От сердца к кошельку: путь клиента в лояльности», Дмитрий Завиша, «Апельсин». Дмитрий показал, как прикладные инсайты вырастают из хорошей аналитики.

«Блогеры, ТВ-реклама и реклама в диджитал: как мы всех посчитали, и что из этого вышло», Андрей Крисюк, OOM by OKKAM; Алексей Новиков, МТС; Олег Рогожин, МТС. Коллеги сделали отличную — с художественной стороны — презентацию и отличились атмосферным вступлением в китайском стиле. Ну а с цифрами каждый из них работает на топ-уровне.

Все презентации спикеров IZMENI SOZNANIE можно — и нужно — посмотреть в нашем материале.

На выходе обсуждаем выступления с Виталиком Быковым из Red Keds и Катериной Хербер-Мосягой из Go Influence. Оценки у нас прямо противоположные. Разве что в самом слабом выступлении наши взгляды сошлись.

На обеде познакомился с Артемом Плешаковым из Programmatica. Узнав, что на прошлом IS Артем собрал 88 новых контактов, проникаюсь искренним уважением. Таких примеров эффективного нетворкинга мало. Договариваемся продолжить знакомство в Москве. Вкусно пообедав — кейтеринг в оба дня деловой программы был более, чем на высоте, — еду в самый центр участвовать в шоу о китайской наружке.

Ни хао, Арбат!

Нанкинская стрит — простите за вульгарную русификацию — одна из центральных улиц Шанхая. Через два дня я узнаю, что здесь целых 18 районов считаются центром города, но именно на этой стрит установлена самая технологичная, масштабная, аутентичная и разнообразная наружная реклама. Не улица — антология.

За 11 месяцев в «Составе» я побывал ведущим подкастов, интервью, развлекательных шоу и ток-шоу о маркетинге. Наших и наших партнеров. Настала очередь уличного формата, в котором нет сценария: все — чистая импровизация. С поправкой на то, что я нашел интересные факты, а съемочная группа заранее выбрала самые яркие локации.

Сниматься приходилось в футболке и пиджаке. Пока мы — с паузами на съемку мизансцен — прошли двухкилометровую улицу, вокруг стемнело и похолодало. Когда перед нами открылась панорама Сити, я уже был с насморком и першением в горле. Надо было срочно выбить из себя простуду лучшим — то есть дедовским — способом. Второй ужин IS-2025, начинавшийся а) в 800 метрах от нас и б) через 20 минут, был как никогда кстати.

E-Promo и тень отца Michelin

Слева — набережная реки Хуанпу. В XIX веке она была одной из арен опиумных войн. За рекой тысячами ламп и светодиодов переливаются шанхайские небоскребы. Через дорогу тянутся массивные дома в стиле модерн. В одном из таких — сразу на трех этажах — проходит ужин партнер которого — компания E-Promo Group. На двух кнопках лифта возле названий ресторанов написано dinner. На кнопке этажом выше — afterparty. В переводе на русский — «рецепт от всех болезней». Едем!

Вход в лаунж-зону перегорожен позолоченными столбами с протянутым между ними бархатным канатом. This is our party, — говорю я, и на уверенном выражении лица прохожу мимо смущенных хостесс. Чуть позже большой группе участников конференции те же девушки скажут, что слово after в слове afterparty стоит неслучайно. Отличный вид на город, брендированные стойки с пустыми до срока бокалами, и множество тарелок, в которые были впаяны сахарные буквы IZMENI SOZNANIE 20. Теплый свет вокруг отлично рифмуется с золотыми бликами алфавитных леденцов.

Второй и последний раз позволю себе упомянуть Хогвартс. Все-таки длинные столы, множество вкусных блюд и счастливые лица неизбежно создают волшебные ассоциации. Спустя некоторое время я снова поднимаюсь в зону для вечеринки, но на этот раз задерживаюсь там ненадолго. С простудой я, очевидно, справился, а ростер второго дня был коварен. Программная редакция ИС поставила хедлайнеров всего ивента в самое начало списка. Единственное, чем это можно объяснить, так это уверенностью редакторов в том, что спать все равно никто не ляжет.

К слову, караоке все же случился. Я сагитировал присоединиться множество людей, но явно переоценил собственные силы. У меня была шальная мысль ворваться, но для начала пару часов поспать. Я даже поставил будильник, но в эту ночь уже ничего не услышал.

Мы тут опять по делу

Горжусь тем, что в этой поездке я ничего не упустил из того, что нельзя было упускать. Там, где надо было слушать — слушал, там, где надо было гулять — гулял. Ну и пил, конечно. Но быстро и в меру. А еще я очень правильно спал. Так что с сочувствием смотрел по утрам на тех участников рынка, которые очень близко к сердцу принимали смысл слова «участие». Понятно, что праздник, понятно, что давно не виделись, но в Шанхае есть то, что есть только здесь и нигде больше. Простить неверную расстановку приоритетов можно разве что тем делегатам конференции, что остались в Китае, чтобы наверстать проотмеченное в ресторанах и барах.

Несмотря на всю дисциплинированность, проснулся я за 20 минут до первого выступления второго дня. Резко выскочил из кровати, привел себя в порядок и мигом выскочил из отеля. До выставочного центра мне было бежать минут 7, ну ок, в мои 43 — 12. Хорошо, что китаянка со знакомой уже табличкой уговорила меня сесть в пустой шаттл и сразу сделала водителю предложение, от которого он, очевидно, не мог отказаться. Мы немедленно тронулись и я никуда не опоздал. Ну, почти.

Дело в том, что программная редакция ИС приняла волевое решение и немного сдвинула начало второго дня. Благодаря этому мудрому решению уже на первом выступлении зал был почти полон. Я приготовился поумнеть или хотя бы еще немного образоваться.

Оба дня примерно каждый второй участник ИС упоминает или просто передает привет Михаилу aka Тот-кого-нельзя-не-упомянуть Шкляеву. Каждый раз мне вспоминались музыканты, которые благодарят Бейонсе при каждом награждении. Конспирологи утверждают, что делают они это либо из страха перед всемогущей дивой и ее супругом Джей Зи, либо из троллинга. Очень надеюсь, что в случае с Михаилом это первый вариант — так веселее.

Доклад мэтра называется Agent Orange и на его (не)двусмысленность сам спикер обратил внимание сразу. Я один из самых искренних постмодернистов, но все же позволю себе сказать, что любая отсылка к химическому оружию, оставившему инвалидами более миллиона детей во время войн в Индокитае, вызывает во мне двоякие чувства. Понятно, что на втором слое это про загрязняющий все чистое, белое и светлое технический прогресс, и все же…

Что же до проницательности Михаила и его умения увидеть пятерку в уравнении из сложенных двоек — они сомнения не вызывают.



Александр Сироватский — тот самый обладатель драконьих яиц — явно вошел во вкус побед и знал, что нельзя сыграть плохую музыку если одновременно нажимать на клавиши через одну. Как ни нажми — аккорд. Так что выступление было сыграно на всех нотах светлых душ участников ИС. Без фальши, конечно. К слову, все секреты Саши были слиты в телеграм-канале Media Instinct Group за час до выступления: там опубликовали и презентацию, и хороший ролик, от которого на глаза наворачивались слезы. Правда ИИ-элементы снова подкачали, но об этом я сейчас скажу отдельно.

Прежде чем я поделюсь своими оценками спикеров, отмечу еще два момента. Мне искренне не понравился ностальгический фильм, где лица тех, кто тридцать лет создает российскую индустрию рекламы и маркетинга, были наложены на нейрогенеративных химер. Дело даже не в том, что ИИ-технологии ушли далеко вперед и раскосые взгляды смотрятся плохо. Дело в настроении капустника, который вдруг увенчал действительно сильную деловую программу. Ума не приложу, зачем там была шаржевая политическая мизансцена, отыгранная откровенно зло. Комплиментарные сцены еще можно объяснить, а вот издевка над одной из ярких, пусть и неоднозначных персоналий индустрии… Ну, зачем? Есть, конечно, шанс, что меня подвело отсутствие чувства юмора, но шансов на это нет.

Второй момент. Поскольку я часто выступал со сцены в разных качествах, знаю, что вид спин выходящих (покурить, попить, погулять) зрителей расстраивает любого выступающего. Особенно, когда он долго готовился и очевидно испытывает волнение. Может быть я покажусь идеалистом, но хотелось бы видеть равноуважительное отношение аудитории ко всем докладчикам. Это явная точка роста — не для тех, кто создает мероприятие, а для тех, кто на него приезжает.

Ну а теперь мой субъективный рейтинг выступлений второго дня:

5. Михаил Шкляев, OKKAM — «Agent Orange». Упоминаемый так часто, что место в рейтинге было бы и без доклада. За тонкое понимание тенденций и перспектив развития рынка.

4. Денис Марфутин, Яндекс — «Мировые тренды e-commerce 2025». За легкий флер «Валдайского клуба» для нуворишей. А еще за качественную речь и самый стильный аутфит.

3. Юрий Панов, Родная Речь — «От B2C к B2-AI-2C». За самый философский — в очень хорошем смысле — доклад. Правда было у меня — кажется, все-таки ложное — ощущение, что Юрий перегнул с вальяжностью.

2. Александр Захаров, Digital Alliance — «M&A-серфинг». Глубоко проработанная тема, уважение к аудитории, соблюдение тайминга. А еще очень хорошая подача и владение русским языком. Топ!

1. Александр Сироватский, Media Instinct Group — «Искусство войны и наш путь». За теперь уже двукратное звание лучшего спикера ИС. И, конечно, за содержание, стиль и яркость выступления, качество презентации и уже упомянутый мотивирующий ролик о революционных амбициях наших прадедов и провалах наших отцов. Ну и о нас с нашими потомками, судя по тому, с каким упорством мы повторяем ошибки прошлого.

Вечер в стиле Jami Lup

Раз уж я смею раздавать оценки, скажу, что последняя вечеринка была однозначно лучшей. Во-первых, она проходила в моем отеле, а это значит, что я дополз бы до своего номера и на бровях. Впрочем, я был свеж настолько, что не боялся пить красное вино в бежевых брюках, белой футболке и светло-голубой рубашке — это был максимально близкий к дресс-коду аутфит. Jami заявили что-то настолько причудливо шанхайское, что надо было искать в магазинах перья, чтобы попасть в масть. Жаль, что не все были в моем тонусе — иначе откуда на моей спине оказалось так много винных пятен?

Очень молодежный вайб, снова потрясающий взгляд на Сити, потрясающее выступление певицы Anikv. Столкнувшись с ней в коридоре, я не удерживаюсь от комплиментов. Снова беру короткие интервью у гостей, которые когда-нибудь смонтирую. Поднимаюсь в отель с прекрасным настроением. Спасибо Jami за вечер. Avito Рекламе и E-Promo Group, которые помогли IZMENI SOZNANIE организовать торжественные мероприятия тоже большое спасибо — каждый ужин был прекрасен.

Здравствуй, Шанхай

В последний день организаторы ИС приготовили для всех нас экскурсии по городу. Шесть автобусов от двух отелей, три маршрута на выбор. Пять часов с гидом — как повод понять, наконец, чем прекрасен один из самых главных городов Китая.

Я-таки попадаю на завтрак. Сотни блюд на любой вкус — перечислить их невозможно. Получив большое удовольствие, сажусь в автобус, и мы едем во французскую концессию. Так называются районы, выстроенные в XIX веке разными экспатами. Есть еще американская, английская и общеевропейская.

Нам очень сильно везет с гидом. Женщина потрясающе знает русский язык. Вплоть до слова «карикатурист». Его и среди нас знает не всякий. Обаятельная, досконально знающая историю, топонимику и секреты родного города.

Места для прогулок выбраны очень разные, очень атмосферные. Такие, что, отпуская группу погулять на 25 минут, гид собирает ее обратно еще столько же.

Описывать город словами бессмысленно. Я посмотрел: прямой рейс «Аэрофлотом» стоит сейчас 50 тыс. руб. туда/обратно — приехать сюда несомненно стоит. Несмотря на то, что шопиться я не собирался, удержаться от того, чтобы наполнить чемодан необычными вещами, которых в России нет, практически невозможно.

Вернувшись, иду гулять уже самостоятельно. Захожу в большой торговый центр — в совершенно обычном районе — и понимаю, что масштаб его невероятен. Продолжаю пытаться объясниться с китайцами — боже, как неудобно здесь жить, не зная языка!

Из забавных фактов, которые я узнал, выделю следующие:

— Аренда однокомнатной квартиры в центре стоит 50 тыс. руб. Трусы будете сушить на улице, конечно.

— Для хорошей жизни достаточно 250 тыс. рублей в месяц.

— Хотите купить мотоцикл — заплатите полмиллиона рублей за номерной знак.

— Жизнь китайца легка только первые три года. Потом садик, похожий на школу подготовки агентов ЦРУ. Потом школа и дополнительные занятия — учеба в режиме 7/0. Потом натаскивание на экзамены, потому что конкуренция в вузы просто сумасшедшая. Потом работа и, если китайцу не повезло попасть на госслужбу, получить хорошее место очень сложно.

— Исход людей из деревень огромен. Молодежь живет вместе со старшими и сильно старшими до самой смерти (их или своей — тут уж как повезет). Все потому, что старшие помогают деньгами своим потомкам.

— Первое, что делает заболевший китаец, — обращается ко врачу традиционной медицины. Уже потом — к европейской.

Шанхай — очень безопасный город. Китайцы не пьянствуют — здесь даже пиво считается серьезным по нагрузке алкоголем. Все ходят с глазами, обращенными как будто глубоко внутрь себя. От того никакой агрессии или неприятия нет и в помине. Тебя просто не замечают.

Последний вечер

Вернувшись в отель, решаю навестить коллег и товарищей. То есть, практически, любого делегата. Прихожу ко второму отелю и вижу прекрасную компанию за углом от главного входа. Все кажутся очень родными, что ли. Стоим, пьем, поем, разговариваем.

Уходя, я понимаю, что эта поездка стала едва ли не лучшей в моей жизни. Оля Тищенко, ее команда и подрядчики сделали все, чтобы юбилейное IZMENI SOZNANIE осталось эталоном (недостижимым?) для выездных мероприятий нашей индустрии. Никакой лести — только факты.

Эпилог

Я стою в очереди на регистрацию. Длинная змейка довольных людей возвращается в Москву. К стойке бизнес-класса — в очереди из одного человека — стоит Михаил Шкляев. У нас тут хоть и был своего рода пионерский лагерь, не признающий каст и сословий, — капитализм остается капитализмом и в России.

Гордые собой спикеры обмениваются гордостью. Вежливые на въезде пограничники остаются такими же вежливыми, провожая нас на родину. IZMENI SOZNANIE заканчивается, оставив много прекрасных впечатлений, а теперь уже воспоминаний. Через пару дней я сяду писать эту колонку — и не раз проживу конференцию снова…