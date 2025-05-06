Завершается прием заявок на фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIME

Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIME в 2025 году отмечает 15-летие. Прием заявок для новаторов, художников и всех тех, кто верит в силу социальных идей, завершается 10 мая.

Представлена 21 номинация и пять спецноминаций.

Специальная номинация «Сердце дома» посвящена роли семьи в поддержке ветеранов. Участникам предлагается раскрыть, как любовь, взаимопомощь и традиции помогают героям адаптироваться к мирной жизни. Работы могут включать истории о межпоколенческой связи, проекты, укрепляющие семейные ценности, или креативные решения для интеграции ветеранов в общество.

К юбилею Великой Победы участники смогут создать проекты о героизме как бойцов, так и тружеников тыла и представить свои работы в спецноминации «80 лет Победы: фронт и тыл». Акцент должен быть сделан на малоизвестных подвигах, исторической памяти и связи поколений. Лучшие работы могут показать в эфире телеканала «Звезда» и на выставках, посвященных 80-летию Победы.

Спецноминация «Сокровищница родных языков России» призвана сохранить языковое многообразие страны. Участники могут разработать проекты, популяризирующие исчезающие диалекты, или показать красоту русского языка в современном контексте. Основная цель — привлечь внимание к проблеме исчезновения языков и создать инструменты для их сохранения.

Еще одна специальная номинация — «Заповедное послание» — фокусируется на защите заповедных зон России. Участникам предлагается создать работы, которые вдохновят на бережное отношение к природным паркам, редким видам животных или экотуризму.

Для тех, кто верит, что даже маленькие шаги меняют мир, подготовлена спецноминация «Экология — дело каждого». Работы должны раскрывать темы раздельного сбора мусора, борьбы с пластиком, климатических инициатив или личных экопривычек. Особенно приветствуются проекты, созданные подростками и молодежью, — яркие, дерзкие и мотивирующие.

Церемония награждения состоится 24 мая.