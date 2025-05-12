Red Apple открыл прием заявок на 35-й юбилейный сезон

Московский Международный фестиваль рекламы Red Apple объявляет о старте юбилейного конкурсного сезона — прием заявок продлится до 3 сентября 2025 года.

Red Apple — один из главных рекламных фестивалей страны, который уже 35-й сезон подряд объединяет ведущих профессионалов в области мирового креатива, маркетинга и рекламы на одной площадке.

Под эгидой фестиваля ежегодно проходит деловая программа при участии экспертов российского и зарубежного рынка в рамках Дня контента и креатива на Национальном рекламном форуме. В 2025 году программа и церемония награждения победителей пройдут 13 ноября.

Зачем участвовать в Red Apple?

В этом сезоне в фестивале произошли масштабные изменения — от введения новых номинаций до появления амбассадоров, которыми выступят лидеры мнений и эксперты в сфере рекламы и креатива из России и Бразилии.

Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор рекламного агентства Serviceplan и амбассадор Red Apple в России считает, что фестиваль вносит значимый вклад в развитие креативной индустрии.

Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор, Serviceplan: Для развития нужны вдохновение и конкуренция. Red Apple работает на обе задачи — показывает примеры лучших креативных работ в различных категориях и мотивирует участников достигать еще более дерзкого и яркого результата. Фестиваль пробуждает тот самый креативный азарт, который становится топливом для запуска инновационных проектов многих команд — как агентских, так и клиентских. А это двигает всю коммуникационную индустрию вперед.

Артем Синявский, основатель Marvelous Group и амбассадор Red Apple в России призывает бросить себе вызов и не бояться попробовать свои силы на фестивале.

Артем Синявский, основатель Marvelous Group: Если вы сомневаетесь насчет участия в Red Apple, тогда вам, наверное, не стоит смотреть в сторону фестивалей рекламы и маркетинга, ведь Red Apple — это главный фестиваль рекламы в России. Только тут у вас есть возможность «откалибровать» свои работы относительно самых лучших, представить их на суд международного жюри и ответить себе на вопрос, «а создаю ли я работы мирового уровня?».

Red Apple открывает новые горизонты и дает возможность выйти за рамки привычного. Фестиваль позволяет не только доказать самому себе силу своих идей, но и представить их на международном уровне, считает Ciro Ribeiro Rocha, Founder & CEO, Enredo Brand Innovation и амбассадор Red Apple в Бразилии.

Ciro Ribeiro Rocha, Founder & CEO, Enredo Brand Innovation, Бразилия: Такие фестивали, как Red Apple, напоминают нам, что творчество говорит на всех языках. Это место, где границы растворяются, а идеи путешествуют дальше, чем это возможно по паспорту. Здесь мы не просто отмечаем лучшие работы — мы слушаем новые голоса, обмениваемся истинами и расширяем наше видение мира. Сегодня, когда связь редка, а срочность постоянна, такие фестивали возвращают нас к главному: историям, которые волнуют, вдохновляют и объединяют.

Процесс оценки работ стал прозрачнее и объективнее: введены четкие критерии для каждой конкурсной категории. Также обновились весовые коэффициенты, чтобы жюри учитывали наиболее значимые аспекты конкретных номинаций и основывались на них, когда делают свой выбор. А для удобства подачи работ форма заявки была адаптирована под индивидуальные требования каждого блока конкурса.

Помогать креативно

В этом году Red Apple запускает номинацию в конкурсном блоке Creative, в категории «Видео», подкатегории «Мастерство в видеорекламе» — «Лучший кастинг». Она создана по инициативе агентства BBDO и направлена на поддержку фонда «Артист», который занимается помощью пожилым деятелям культуры и искусства. Все средства, собранные с поданных в эту номинацию работ, будут направлены в благотворительный фонд «Артист».

Мария Миронова, народная артистка России, учредитель фонда «Артист»: Этот Фонд создан в поддержку ветеранов театра и кино, науки и мультипликации. Это люди, которыми восхищались, у которых мы учились, наши кумиры, которые честно служили искусству в самых разных городах России. И сейчас многие из них находятся в тяжелом положении. Поэтому мы должны им помочь.

Игорь Кирикчи, генеральный директор BBDO Moscow: Работая над проектами одного из наших клиентов, мы познакомились с учредителем фонда «Артист», помогающего пожилым деятелям культуры. Некоторые актеры, которые, как написано на сайте фонда, «создавали культуру вокруг нас», оказались в нелегком положении. Рекламная индустрия — часть этой культуры, многие из этих актеров в 90-е годы снимались в рекламных роликах, помогали рекламным агентствам создавать свои маленькие шедевры. Поэтому мы тоже чувствуем часть своей ответственности за их судьбу. Мы считаем, что площадка фестиваля — релевантное и эффективное место для реализации благотворительного проекта в помощь фонду. Red Apple — одно из крупнейших и важнейших рекламных событий страны. К тому же исторически, победы в категории «Видео» (или «ТВ- и кино реклама», как это называлось раньше), всегда считалась одними из самых престижных. А учитывая то, что в фестивале участвуют большинство агентств, снимающих видеорекламу, мы подумали, что было бы здорово объединить усилия по помощи пожилым актерам в рамках благотворительной номинации.

В рамках номинации жюри будет оценивать оригинальный подход к выбору актеров или селебрити, качество кастинга и его влияние на восприятие бренда. Особое внимание будет уделено тому, как актерский состав помогает решать задачи кампании, повышает узнаваемость и формирует эмоциональную связь с аудиторией.

Реальные возможности для молодых креаторов

Как и в прошлом году, Red Apple Young Creators проводится при поддержке международной креативной школы mads.

В 35-ом сезоне фестиваля участников Young Creators ждут нововведения:

возрастной порог участников повышен до 30 лет включительно;

теперь участвовать можно либо индивидуально, либо в составе креативной пары;

появилась новая номинация — Indoor/Outdoor for non-profit, ориентированная социальную рекламу в наружных и интерьерных носителях.

Участники конкурса будут работать с реальными брифами от клиентов. В номинации Creative Campaign предстоит разработать креативную идею рекламного ТВ-ролика, анонсирующего запуск UGС-сообщества «ЖЕНСОВЕТ!» на сайте журнала VOICE.

Команда VOICE: В нашем случае название бренда говорит само за себя. Нам очень созвучна идея конкурса Red Apple, который позволяет молодым креаторам заявить о своих проектах ярко и масштабно. Нам важно, чтобы креаторы не боялись проявить себя в полной мере, без оглядки на любые правила и границы. Хотим энергии, хотим драйва, красок и эмоций! Хотим найти единомышленников и, возможно, даже друзей. В работах мы будем обращать внимание на смелость, хороший вкус, яркость и актуальность проектов, на их уникальность и общий вайб. Мы любим новаторов и трендсеттеров, ведь именно они составляют костяк команды VOICE, и именно они сделали этот бренд таким масштабным. Мы желаем удачи всем участникам, и пусть победят сильнейшие!

Задача от «Додо Пиццы» в номинации Design — пересмотреть дизайн «Додобокса», придумать и воплотить в жизнь новую концепцию с опорой на ценности бренда. Команда «Додо Пиццы» ожидает, станет больше, чем просто брендом, для детей, которые приходят в «Додо».

Раушан Султанов, Head of global brand design «Додо Пицца»: Для «Додо» стать lovemark в контексте детского опыта в целом означает создавать тесный и запоминающийся контакт между брендом и ребенком с родителями в каждой точке соприкосновения: при посещении ресторанов, в доставке, в коммуникации. «Додобокс» — это, продукт, вместе с которым мы можем стать частью детских воспоминаний. От вручения бокса в руки детям, открытие бокса и его повторного использования. Все это должно давать яркие, приятные эмоции, удивлять и оставаться в сердце.

В брифе благотворительной организации «Ночлежка» в номинации Indoor/Outdoor for non-profit участники должны будут разработать креатив на основе слогана организации: «Бездомность — это временно», который будет вызывать у прохожих эмпатию и желание действовать.

Ксения Солодова, продюсер спецпроектов «Ночлежки»: Удачная социальная реклама в наружном размещении должна запоминаться и, в хорошем смысле, провоцировать человека — на размышление или действие. Сейчас мы видим, как социальных плакатов на улицах становится все больше, но их качества — креативность, запоминаемость, вызов — при этом улучшаются не быстро. Много стандартной, нравоучительной, а порой и пугающей социалки. Люди не хотят, чтобы их ругали за выпитый кофе или невыкинутую бутылку. Они хотят быть частью решения какой-то проблемы, хотят, чтобы их вдохновляли и говорили с ними на равных.

Обладатели золота получат портфолио-разбор от mads и бесплатную заявку на участие в основном Red Apple, журнал VOICE и «Додо Пицца» выберут одного из победителей для стажировки, а «Ночлежка» воплотит один из проектов в реальной кампании. Для победителей других уровней будут доступны сертификаты на обучение, скидки на подачу работ и другие сюрпризы от партнеров.

Ключевые даты сезона

Прием заявок: с 12 мая по 3 сентября.

Голосование: с 17 сентября по 22 октября.

Деловая программа и церемония награждения в рамках Дня контента и креатива на НРФ'9 — 13 ноября.

Подать работу можно на сайте фестиваля. Следите за новостями в телеграм-канале Red Apple.