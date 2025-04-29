Топ-10 новинок Шанхайского автосалона

С 23 апреля по 2 мая в Китае проходит Шанхайский автосалон — крупнейшая в мире автомобильная выставка. Традиционно на мероприятии представлено большое число новинок, в первую очередь, местных производителей. Autonews.ru собрал топ-10 новинок автосалона.

Zeekr 9X

Флагманский гибридный кроссовер от китайского бренда электромобилей Zeekr. Машина выполнена в стиле Range Rover и Rolls-Royce и оснащена двухуровневой передней оптикой, лидаром на ветровом стекле, панорамной крышей и 22-дюймовыми колесными дисками.

Vision V

Концепт премиального минивэна от Mercedes-Benz. Автомобиль оснастили кузовом с вогнутыми панелями, подсветкой колесных дисков и решетки радиатора, лаундж-зоной с 65-дюймовым экраном.

AUDI E5 Sportback

Первый серийный автомобиль нового бренда AUDI. В машине есть графическая иллюминация спереди и сзади, огромный козырек на корме, 30 датчиков и лидаров для слежения за безопасностью на дорогах. Также в авто добавили изогнутый панорамный дисплей фронтальной панели диагональю 27 дюймов.

Lexus ES 500e

Полностью электрический автомобиль с острыми гранями и акцентами, единым блоком фонарей, скрытыми ручками дверей.

Toyota bZ7

Модель оборудовали передней светодиодной полосой на всю ширину кузова, рельефным капотом и заглушкой вместо решетки радиатора. Также в автомобиль добавили 21-дюймовые колесные диски и единый блок задних фонарей.

Mazda EZ-60

Кроссовер оснащен зеркалами заднего вида с камерами, безрамочными стеклами и задней частью в виде купе с покатой линией крыши. Автомобиль будет доступен в электрической и гибридной версиях.

Voyah Free+

Обновленный флагманский кроссовер с усовершенствованной системой помощи водителю Huawei ADS 4 в сочетании с HarmonyOS Cockpit 5. Передняя часть автомобиля выполнена в минималистичном и лаконичном стиле. Модель на 10 мм шире и длиннее, чем Voyah Free, и на 15 мм больше в высоту.

Avatr 06

Седан, оснащенный функцией визуального предупреждения водителей и пешеходов о намерении совершить тот или другой маневр. Электрокар представлен в двух вариациях — с одним мотором мощностью 338 лошадиных сил (л. с.) и двумя двигателями с общей отдачей 590 л. с.

Chery Tiggo 9L

Кроссовер с передними фарами новой формы и большой надписью Chery впереди. Модель будет гибридной на основе бензинового двигателя, мощность которого составит 270 л.с. В машину добавят ряд интересных функций, в том числе искусственный интеллект и полуавтономную систему управления.

Haval Xiaolong Max

Гибридный среднеразмерный кроссовер с покатой крышей, монофарой и светящейся эмблемой. Модель оснастили массивным спойлером, 19-дюймовыми колесными дисками и объединенными задними фонарями.