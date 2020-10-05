Sorry, Guys.Media: как сделать проект о путешествиях, когда все границы закрыты

Спецпроекты про путешествия — одни из самых интересных, они собирают миллионы просмотров, лайков и шеров. Пандемия фактически «запретила» людям путешествовать, но желание-то никуда не делось. Отталкиваясь от внешний повестки, Sorry, Guys.Media и Wavemaker создали для «Кагоцела» совершенно новый формат спецпроекта — отправили читателя в онлайн-путешествие по топовым российским локациям, создав серию аудиоспектаклей на KudaGo. Что из этого получилось, читайте в кейсе.

Как изменился туризм в эпоху коронавируса?

Весной из-за масштабной вспышки COVID-19 все вынужденно отказались от путешествий в пользу дивана и компьютера, тогда обычный поход в магазин за продуктами уже считался экстремальным туризмом. Летом ситуация изменилась: границы начали открывать, но неопределенность все равно повисла в воздухе. Коронавирус не исчез, вакцины нет, мировые СМИ пугают второй волной пандемии, да и финансовая подушка за период удаленки изрядно истощилась. Неоднозначные внешние факторы в разы снизили поток туристов, для многих альтернативой поездок стала Google-карта.

Sorry, Guys.Media и Wavemaker разработали более вовлекающий и эмоциональный способ, который совпал с видением бренда «Кагоцел»: 1 июня они запустили масштабный проект с подкастами, позволяющий вдохновиться на путешествия по России и насладиться ими в онлайн-формате сейчас, а после спланировать. Читатель спецпроекта, надев наушники и закрыв глаза, сможет походить по песчаному берегу Тихого океана на Камчатке, добраться до подножья Белухи на Алтае, загадать желание у буддийского храма в Калмыкии или послушать песни льда Байкала.

Аркадий Иванченко, директор по маркетингу группы компаний «Ниармедик»: Мы всегда стремимся к тому, чтобы задавать самые высокие стандарты в коммуникациях, и стараемся, чтобы наши маркетинговые проекты были неизменно креативными и запоминающимися. Этим летом, когда в силу объективных обстоятельств большинству из нас пришлось пересмотреть свои планы на отпуск и остаться дома, мы решили поддержать моральный дух россиян и подарить им возможность получить заряд бодрости и хорошего настроения, отправившись в безопасное виртуальное путешествие по неизведанным уголкам нашей страны. Задумывая этот проект, мы также хотели напомнить всем любителям путешествий о необходимости бережно относиться к своему здоровью и рассказать им о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, постепенно выходя из изоляции и возвращаясь к более активной социальной жизни. В частности, о том, как важно не забывать о базовых правилах гигиены и поддерживать свой иммунитет, в том числе при помощи универсальных противовирусных препаратов — индукторов интерферонов.

Особенности идеи и ее исполнения: как подкаст превратился в аудиоспектакль

Идея проекта проста — с помощью аудиоспектакля погрузить читателя в атмосферу тура, сделать так, чтобы меньше, чем за 10 минут, он прожил один день в путешествии, понял, что его ждет во время поездки и мысленно уже начал собирать чемодан.

«С нами провели интервью и составили не просто рассказ, а настоящую сказку. Рассказывать ее было одно удовольствие! В этом году у нас побывало очень много гостей, и я уверена, что многие из них приняли решение о поездке после прослушивания нашего рассказа», — рассказала герой проекта Алиса Григорьева, GlampStory, Камчатка.

Вот что понадобилось, чтобы добиться цели:

привлечь к сотрудничеству 20 лучших экспертов туризма в России, которые знают самые интересные локации и умеют влюблять в них людей;

провести с героями интервью, узнавая каждую мелочь их маршрутов;

написать тексты так, чтобы каждое слово вырисовывало атмосферу тура, создавало эффект полного присутствия;

записать тексты образно и живо с правильной интонацией и паузами в нужных местах, чтобы и правда получился спектакль, где достаточно закрыть глаза и представить то, о чем говорит гид. Кстати, герои самостоятельно зачитывали текст в домашних условиях (мы составили пошаговую инструкцию с точным описанием, что и как нужно делать, чтобы звук был чистым), к проекту не привлекались профессиональные дикторы, а только герои, которые самостоятельно создают русский туризм;

создать тотальный эффект погружения с помощью саунд-дизайна. На каждую дорожку накладывались звуки: шум прибоя, ветер, шорох травы, звук открывающейся палатки, крики чаек и т. д.

«Мне нравится, как оформлен проект, насколько он атмосферен и как эта атмосфера погружает в путешествие. Все очень красиво, с душой и качественно», — отметил герой проекта Филипп Алеев, кэмпы и курсы «Нашими глазами».

Механика спецпроекта

На сайте проекта по фильтрам можно выбрать путешествие, в которое читателю хотелось бы отправиться. Надев наушники, нажать на кнопку «play» и слушать аудиоспектакль, где гид в деталях описывает, что происходит вокруг, так что читатель мысленно может переместиться в место, о котором идет речь. На странице каждого путешествия есть текст, видео и фотографии, которые поддерживают аудиоспектакль.

«После прослушивания аудиоспектакля, который я выложила в Instagram, мои туры для подписчиков обрели ореол театральности. Многие говорили, что подкаст похож на сказку на ночь с погружением в медитативное наслаждение», — рассказала герой проекта Марианна Литвинская, винный гид по Краснодарскому краю.

Для чего создан проект с подкастами?

Вдохновляет на путешествия по России. Познакомившись с яркими уголками нашей страны, можно смело планировать поездки на Байкал, Волгу, Камчатку, в Крым. Дает необычный опыт. Благодаря полному вовлечению слушатели отдохнут от городской суеты в сосновом бору около Волги, погуляют по мистическим улочкам Краснодара, окажутся там, где начинается Россия, откроют для себя Исландию на крымских холмах и многое другое. Выполняет важную социальную функцию, напоминая аудитории о важности профилактики не только коронавируса, но и других респираторных заболеваний: важно соблюдать элементарные меры гигиены, а также укреплять иммунитет. В частности, в проекте рекомендуется взять в путешествие «Кагоцел». Поддерживает малый бизнес. Проект с подкастами создан совместно с представителями тревел-индустрии. Это предприниматели, которые живут своим делом. Именно они с удовольствием помогли слушателям познакомиться с красотами русской природы, народными легендами, вдохновили их к интересным приключениям.

Результаты проекта

С 1 июня по 20 июля сайт посетили более 380 тыс. уникальных пользователей. Среднее время прослушивания подкастов — 2,5 минуты. Показатель отказов на проекте — 4% при бенчмарке категории 30%.

Бренд «Кагоцел» совместно с Sorry, Guys.Media и Wavemaker популяризировали российский туризм еще до того, как это стало мейнстримом, придумали абсолютно новый подход к тревел-промо и гидам, создав проект, контент которого (имеем в виду подкасты) может существовать без непосредственной привязки к промоматериалам.