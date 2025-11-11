Sostav.ru

11.11.2025 в 14:40

Sony улучшила прогноз по годовой выручке

Во втором финансовом квартале выручка компании достигла 3,11 трлн иен

Японский производитель электроники и бытовой техники Sony улучшил прогноз по годовой выручке — с 11,7 трлн до 12 трлн иен, по операционной прибыли — с 1,33 трлн до 1,43 трлн иен, по чистой прибыли — с 970 млрд до 1,05 трлн иен. Об этом пишет Variety.

Во втором финансовом квартале, завершившемся 30 сентября, выручка Sony выросла на 5% в годовом выражении, до 3,11 трлн иен, операционная прибыль — на 10%, до 429 млрд иен, чистая прибыль — на 7%, до 311,4 млрд иен.

Продажи музыкального сегмента Sony за отчетный период увеличились на 21%, до 542,4 млрд иен, операционная прибыль — на 28%, до 115,4 млрд иен. Произошло это благодаря росту стриминговых сервисов и издательского бизнеса, а также успеху фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость».

Visual Media & Platform (подразделение Sony, которое занимается аниме и связанным с ним контентом) увеличило квартальную выручку более чем на 70%, до 105,9 млрд иен.

Подразделение Imaging & Sensing Solutions, поставляющее сенсоры для камер смартфонов Apple и другим производителям, нарастило продажи на 15%, до 614,6 млрд иен, прибыль — на 50% до 138,3 млрд иен.

Выручка сегмента игр и сетевых сервисов увеличилась на 4%, до 1,11 трлн иен, но операционная прибыль снизилась на 13%, до 120,4 млрд иен. Выручка подразделения Pictures упала на 3%, до 346 млрд иен. Продажи подразделения Entertainment, Technology & Services снизились на 7%, до 575,7 млрд иен.

Весной сообщалось, что Sony впервые с 2021 года получила прибыль в России.

