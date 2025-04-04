Sony впервые с 2021 года получила прибыль в России

Чистая прибыль японского производителя электроники и бытовой техники Sony в России в 2024 году составила 111,7 млн руб. Последний раз компания заработала прибыль в стране в 2021 году — 666 млн руб. В 2022 году Sony ушла с рынка РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет основного российского подразделения Sony.

В 2022 году чистый убыток производителя в РФ составлял 1,43 млрд руб., в 2023-м — 530,2 млн руб. Выручка компании в 2024 году снизилась на 75,9%, до 202,5 млн руб.

Sony продала остаточный запас товаров в России, но ликвидировать юрлицо в стране не намерена, следует из отчета. В РФ у производителя остается доход от услуг обслуживания по гарантии и услуг административного сопровождения.

Осенью прошлого года сообщалось, что российское подразделение Sony Mobile Communications — ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — подало заявление о самоликвидации.