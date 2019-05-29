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29.05.2019 в 11:25

Собчак может стать ведущей собственного шоу на «Первом канале»

Звезда не появлялась на телевидении около семи лет

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Фото из Instagram Ксении Собчак

Ксения Собчак обсуждает возможность запуска собственного шоу на «Первом канале», сообщает РБК. Передача может появиться уже в следующем телесезоне.

Последнее появление ведущей на телевидении, если не считать президентской кампании в 2018 году — это передачи «Дом-2», в которой она работала с 2004 по 2012 годы.

На «Первом канале» она вела шестой сезон реалити-шоу «Последний герой» с ноября 2008 по март 2009 и музыкальную передачу «Две звезды» в тандеме с Тиной Канделаки и Татьяной Лазаревой.

После того, как Собчак в 2012 году начала появляться на митингах, телеканалы расторгли договоры с ней. Ее попросили покинуть реалити-шоу «Топ-модель по-русски» на «Муз-ТВ» и даже отстранили от участия в ежегодной премии канала.

В мае этого года Ксения стала генеральным продюсером телеканала «Супер», который входит в холдинг «Газпром-Медиа». Она отвечает за развитие ряда проектов на телеканале.

Первый канал Ксения Собчак
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