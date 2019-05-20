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18+
20.05.2019 в 14:10

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Она будет заниматься программным наполнением, в частности отвечать за развитие ряда развлекательных проектов

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Фото из Instagram Ксении Собчак

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», принадлежащего «Газпром-медиа». Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала, сообщила пресс-служба медиахолдинга. Её непосредственными коллегами станут Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский. Планируется, что Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов для сегмента развлекательного телевидения.

Развлекательный телеканал «Супер» был запущен в январе 2018 года. В апреле 2019 года его доля телесмотрения в аудитории «Все 14−44» составляла 1,8% по России и 2% по Москве. Созданием премьерного контента для канала занимается собственная производственная студия «Супер Продакшн». Среди оригинальных проектов «Супер» — комедийные сериалы «Фитнес», «Гранд», «Вне игры», «ИП Пирогова».

В 2018−2020 годах телеканал планирует запустить 20 премьерных проектов. Среди них комедийные сериалы «Гранд», «Фитнес», «ИП Пирогова», «Короче», «Родители», «Война семей», шоу «Смешное время», «Прогнозик погодки», реалити «#Яжемать» и другие. Кроме того, телеканал «Супер» активно принимает участие в кинопроизводстве: при его участии в широкий прокат вышли «Супербобровы. Народные мстители», «Громкая связь», «Любовницы», «Как я стал русским», «Трезвый водитель».

Последние четыре года Ксения Собчак возглавляла редакцию журнала L'Officiel Россия, прервавшись только на подготовку к президентским выборам. В декабре она покинула пост главного редактора, заявив, что «пришло время идти дальше».

Ксения Собчак Газпром-Медиа Супер
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