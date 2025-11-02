«Снежная королева» выпустила первую коллекцию обуви

Бренд «Снежная королева», известный прежде всего коллекциями верхней одежды, представил первую в своей истории линейку обуви. В коллекцию вошли ботинки, слиперы и мокасины из натуральной кожи, замши и овчины.

Как отмечают в компании, запуск обувной линии — логичное продолжение стратегии по формированию полного зимнего гардероба бренда. В «Снежной королеве» подчеркнули, что новая категория расширяет ассортимент и позволяет клиентам подбирать образы комплексно — от верхней одежды до аксессуаров и обуви.

Модели уже поступили в продажу в фирменные магазины и на сайт бренда. Цены варьируются от 8900 до 9900 рублей. Производство осуществляется на специализированных фабриках, где, по словам представителей компании, акцент сделан на качественные материалы и долговечность изделий.

Запуск обувной коллекции — важный шаг для бренда, который усиливает свою позицию на fashion-рынке и стремится закрепиться в премиальном среднем сегменте. Эксперты отмечают, что развитие мультикатегорийных брендов становится новой тенденцией в российской моде: потребители все чаще выбирают единый стиль и единое качество от одного производителя.

«Снежная королева» превращает привычный зимний гардероб в полноценную fashion-экосистему — где стиль начинается не только с пальто, но и с пары идеально подобранных ботинок.