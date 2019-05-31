Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.05.2019 в 17:15

СМИ: Микелла Абрамова готова продолжить карьеру певицы

Она спела вместе с Максимом Ержаном на «Детской Новой волне»

Участница шестого сезона «Голос.Дети» Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, заявила о том, что хочет продолжить сценическую карьеру, став певицей. Об этом она рассказала в первом после скандала интервью газете «Комсомольская правда».

Девочка выступила дуэтом с другим финалистом шоу «Голос.Дети» Максимом Ержаном. Микелла рассказала, что она подружилась со всеми ребятами из проекта, и они общаются. Также она призналась, что хочет стать певицей, как и ее мама, а также она поняла, что нужно заранее готовить себя к сложностям профессии и выпадам завистников.

«Дочка все сделает для этого: занимается танцами, вокалом, сценодвижением. Это ежедневный, кропотливый труд. Микелла с самого раннего детства показывала способности. Они со старшей сестрой занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну и вокалом Микелла с 5 лет занимается. Нашу семью музыка сопровождает всегда и везде, поэтому дочка не могла это не впитать», — рассказала Алсу.

Напомним, финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» закончился скандалом из-за накрутки голосов в пользу Микеллы. Выяснилось, что автоматические системы «проголосовали» 30 тысячами звонков и 8 тысячами SMS в пользу ребенка. Итоги шоу были аннулированы, финал, на который Микелла не пришла, провели заново. В итоге победителями объявили всех детей, включая Абрамову, каждый ребенок получит приз в размере 1 млн рублей.

Между тем, сегодня стало известно, что брат финалистки седьмого сезона шоу «Голос» Ильгиз Валеев обратился в полицию с требованием привлечь к уголовной ответственности по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или конкурса» родителей Микеллы — певицу Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Голос.Дети Микелла Абрамова
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.