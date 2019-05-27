Микелла Абрамова поздравила всех победителей шоу «Голос.Дети»

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, поздравила с победой всех участников шоу «Голос.Дети», она опубликовала обращение в личном Instagram, где также обратилась к своим подписчикам и организаторам шоу.

Девочка не принимала участие в новом финале, но жюри во главе с генеральным директором телекомпании Константином Эрнстом объявило ее в числе победителей. Ими стали все дети, которые дошли до финала.

«…огромное спасибо Первому каналу, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — рассказал ребенок.

Напомним, 16 мая «Первому каналу» пришлось аннулировать результаты итогового голосования финала 6 сезона «Голос.Дети», поскольку проверка выявила автоматизированную накрутку голосов в пользу одного из участников. Микелла победила с огромным отрывом, но оказалось, что около 30 тысяч звонков и 8 тысяч SMS были отправлены ботами.

Еще до окончания расследования в СМИ появились публикации относительно того, что на руку Микелле сыграла популярность ее мамы и их знакомства в мире шоу-бизнеса. Российские звезды в своих аккаунтах призывали голосовать за девочку.

Алсу впервые прокомментировала ситуацию с финалом шоу в эфире радиостанции «Серебряный дождь», сказав, что дети оказались втянутыми в какую-то непонятную игру. Более развернутый комментарий она пообещала дать в День защиты детей 1 июня.