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27.05.2019 в 08:50

Микелла Абрамова поздравила всех победителей шоу «Голос.Дети»

«Первый канал» объявил победителями всех участников, включая Микеллу

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Instagram

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, поздравила с победой всех участников шоу «Голос.Дети», она опубликовала обращение в личном Instagram, где также обратилась к своим подписчикам и организаторам шоу.

Девочка не принимала участие в новом финале, но жюри во главе с генеральным директором телекомпании Константином Эрнстом объявило ее в числе победителей. Ими стали все дети, которые дошли до финала.

«…огромное спасибо Первому каналу, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — рассказал ребенок.

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Друзья!👫👭👬👫👭👬 Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!🙏🏻 Конечно же, огромное спасибо Первому каналу @1tv , и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! 🤩 У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!🙏🏻❤И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!❤❤❤ 🎹🎻🥁 Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе! Поздравляю Роберт @robert_bagratyan , Нино @nino_chesner , Ержан @maksim_erjan , Миша @misha_voa , Настя @anastasia_sisauri_official , Валера @valerakuzakov_official ,Рената @tairova.renata , Мариам @mariam_abdelkader_official ! Ура!🎉🎉🎉С Победой! Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила! Ваша Мики😘 #especiallyformyfriends #голосдети6 #friendship #love #music #voice

A post shared by Mikella🌸 (@mikellaabramova) on

Напомним, 16 мая «Первому каналу» пришлось аннулировать результаты итогового голосования финала 6 сезона «Голос.Дети», поскольку проверка выявила автоматизированную накрутку голосов в пользу одного из участников. Микелла победила с огромным отрывом, но оказалось, что около 30 тысяч звонков и 8 тысяч SMS были отправлены ботами.

Еще до окончания расследования в СМИ появились публикации относительно того, что на руку Микелле сыграла популярность ее мамы и их знакомства в мире шоу-бизнеса. Российские звезды в своих аккаунтах призывали голосовать за девочку.

Алсу впервые прокомментировала ситуацию с финалом шоу в эфире радиостанции «Серебряный дождь», сказав, что дети оказались втянутыми в какую-то непонятную игру. Более развернутый комментарий она пообещала дать в День защиты детей 1 июня.

Голос.Дети Микелла Абрамова
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