Ирина и Дмитрий Трубниковы вышли из состава акционеров Natura Siberica

Первая супруга покойного Андрея Трубникова Ирина и её сын Дмитрий вышли из числа акционеров пяти компаний косметической группы Natura Siberica. Об этом сообщает Forbes.

Трубниковой принадлежали доли в юрлицах «Органик шоп рус» и «Планета органика» — по 45%, 40% в юрлицах «Вкусные продукты Агафьи» и «Натура Сиберика», а также 38% в головной структуре группы Natura Siberica — «Первое решение». Дмитрий Трубников владел 15% в основном юрлице, отмечает издание.

В марте все доли Ирины и Дмитрия Трубниковых перешли в собственность акционерного общества «Корпорация АГ», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». «Корпорация АГ» принадлежит компании «Атлантик М», которой владеет Виталий Сидоров. Акционерное общество создали в феврале 2021 года, с апреля оно управляло долями Трубниковых в бизнесе.

По мнению управляющего партнёра юридической компании «Бубликов и партнёры» Владимира Бубликова, смена акционеров может свидетельствовать о закрытии сделки по продаже Трубниковыми долей в Natura Siberica.

Ранее переговоры о покупке долей Ирины и её детей, Дмитрия и Елизаветы (они должны получить по 15% в бизнесе при распределении наследства), вела АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.

Близкий к одной из групп наследников источник Forbes, называет «Корпорацию АГ» «проевтушенковской компанией», изначально контролировавшей доли Ирины и Дмитрия Трубниковых.

«Следовательно, с самого начала Ира и Дима вели переговоры именно с АФК «Системой». Сейчас [появление в акционерах «Корпорации АГ»] это просто подтверждённый переход долей им [АФК «Системе»] и фактическое закрытие сделки», — цитирует издание собеседника.

Представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил изданию, что «ни Владимир Евтушенков, ни его компания никак не связаны с «Корпорацией АГ»». В Natura Siberica отказались отвечать на вопросы о смене состава акционеров.

В начале года бывший исполнительный директор инвестиционной компании АФК «Система» Феликс Либ занял должность генерального директора пяти юридических лиц, среди которых — ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение», входящих в группу Natura Siberica. Его советником была назначена Ирина Трубникова.