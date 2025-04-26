Смартфон как оружие: Claro Peru запустил кампанию об ответственности в цифровом мире

Мобильный оператор Claro Peru представил социальную кампанию, посвященную цифровой ответственности. Серия визуальных материалов с лаконичным, но сильным месседжем демонстрирует смартфоны, изображенные как оружие, направленное в висок — метафора, подчеркивающая, насколько опасными могут быть неосторожные действия в интернете.



Креативная концепция основана на идее, что цифровые платформы и привычные устройства становятся оружием не только для других, но и против самих пользователей. Кампания получила распространение в наружной рекламе и социальных сетях, вызвав широкий резонанс.



Авторы подчеркивают: смартфон — не просто канал связи, но и мощный инструмент, который может причинять вред, если использовать его бездумно. В фокусе инициативы — темы буллинга, фейков, травли и цифровой безопасности.



Кампания Claro Peru — часть глобального тренда на осмысленное цифровое поведение и бренд-активизм, который все чаще становится неотъемлемой частью коммуникационной стратегии крупных компаний. На фоне роста тревожности и перегрузки информацией, эмоциональные, визуально сильные обращения к этике онлайн-поведения находят отклик у широкой аудитории.



Эксперты отмечают: подобные инициативы не только усиливают эмоциональный капитал бренда, но и транслируют социальную позицию, что становится все более важным для молодежной и семейной аудитории.