Школа IT-профессий Skillfactory провела ребрендинг в рамках запуска «Фэктори» — платформы, где компании могут делегировать свои задачи. Бренд обновил айдентику, фирменные цвета, логотип и написание бренда: теперь вместо «SkillFactory» верным будет «Skillfactory». Логотип лишился знака в виде головы. Ребрендинг компания разрабатывала инхаус.
Теперь внешний вид отражает новое позиционирование Skillfactory — среда, где студенты вливаются в IT сферу.
Александра Кононенко, бренд-лид Skillfactory:
Когда отправной точкой для ребрендинга становятся продуктовые изменения — он приобретает дополнительный смысл. Айдентика, визуальный язык компании должны соответствовать продуктовой миссии. Мы хотим выглядеть и общаться с аудиторией так, как сейчас представляем себя: современная IT-школа, которая бережно погружает учеников в рабочую среду и доводит до профессионального результата. Это среда, где на деле вливаются в IT.
Neue Machina Inktrap Regular — новый шрифт бренда для заголовков, вдохновленный эстетикой робототехники и машин. Глубокие чернильные ловушки появились как способ избежать наплывов краски в уголках букв и сократить расход чернил. Сейчас же они придают шрифту технологичный характер и выразительность. А шрифт Helios Ext C, который раньше бренд использовал для всех текстовых форматов, стал наборным шрифтом для мелкого кегля.
Состав творческой группы
Skillfactory
Арт-дирекшен, разработка стиля: Денис Тишков
Разработка и внедрение стиля: Анастасия Гончарова
Разработка дизайн-концепции: Максим Алимкин
Внедрение стиля: Ольга Малородова
Моушен-дизайн, анимация всего: Александр Быков
Тридэ всего: Егор Школьников
Адаптация логотипа и шрифта: Никита Канарёв
Бренд и маркетинг: Александра Кононенко, Никита Старун, Данила Розанов
Продюсирование: Арина Матьола
Стратегия, креатив: Контент-бюро Nado (Анна Дубинская, Майя Кремер, Кир Логинов)
Платформа бренда: Агенство Relevant (Анна Левант, Дарья Гринёва)
Музыкальная композиция и саунд-дизайн: Студия «Эстетика звука» (Олег Степуро, Артем Рязанов)