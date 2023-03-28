Школа IT-профессий Skillfactory провела ребрендинг в рамках запуска «Фэктори» — платформы, где компании могут делегировать свои задачи. Бренд обновил айдентику, фирменные цвета, логотип и написание бренда: теперь вместо «SkillFactory» верным будет «Skillfactory». Логотип лишился знака в виде головы. Ребрендинг компания разрабатывала инхаус.

Теперь внешний вид отражает новое позиционирование Skillfactory — среда, где студенты вливаются в IT сферу.

Александра Кононенко, бренд-лид Skillfactory:



Когда отправной точкой для ребрендинга становятся продуктовые изменения — он приобретает дополнительный смысл. Айдентика, визуальный язык компании должны соответствовать продуктовой миссии. Мы хотим выглядеть и общаться с аудиторией так, как сейчас представляем себя: современная IT-школа, которая бережно погружает учеников в рабочую среду и доводит до профессионального результата. Это среда, где на деле вливаются в IT.

Neue Machina Inktrap Regular — новый шрифт бренда для заголовков, вдохновленный эстетикой робототехники и машин. Глубокие чернильные ловушки появились как способ избежать наплывов краски в уголках букв и сократить расход чернил. Сейчас же они придают шрифту технологичный характер и выразительность. А шрифт Helios Ext C, который раньше бренд использовал для всех текстовых форматов, стал наборным шрифтом для мелкого кегля.

Состав творческой группы

Skillfactory

Арт-дирекшен, разработка стиля: Денис Тишков

Разработка и внедрение стиля: Анастасия Гончарова

Разработка дизайн-концепции: Максим Алимкин

Внедрение стиля: Ольга Малородова

‍

Моушен-дизайн, анимация всего: Александр Быков

Тридэ всего: Егор Школьников

Адаптация логотипа и шрифта: Никита Канарёв



Бренд и маркетинг: Александра Кононенко, Никита Старун, Данила Розанов

Продюсирование: Арина Матьола

Стратегия, креатив: Контент-бюро Nado (Анна Дубинская, Майя Кремер, Кир Логинов)

Платформа бренда: Агенство Relevant (Анна Левант, Дарья Гринёва)

Музыкальная композиция и саунд-дизайн: Студия «Эстетика звука» (Олег Степуро, Артем Рязанов)