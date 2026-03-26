Сказочные острова ТВ-3: как создавалась серия фантасмагорических ID-роликов

Телеканал ТВ-3 обратился к креативному агентству RGBY с задачей создать серию ID-роликов, способных визуально вовлечь зрителя. Креативная концепция телеканала опиралась на образы сказочных пространств, отсылающих к произведению «Алиса в стране чудес». Перед командой стояла задача сформировать выразительную визуальную среду, в которой фантазия становится способом взаимодействия со зрителем. О ходе проекта Sostav рассказала команда агентства RGBY.
В основе каждого ролика — тетраэдр, ключевой элемент айдентики ТВ-3, разработанный телеканалом в рамках ребрендинга и закрепленный в эфире как самостоятельный символ бренда. Телеканал ТВ-3 сформулировал креативную идею для новой линейки тетраэдров, которую команда RGBY воплотила в визуальной системе роликов.
Тетраэдр ТВ-3 трансформировался в серию динамичных визуальных историй. Среди них — шахматный мир, механический хрономир, символизирующий течение времени, остров-лабиринт, карточное пространство, чайная церемония и грибное царство. Каждый из них работает как самостоятельная визуальная сцена, при этом сохраняя связь с общей геометрией.
CGI, магия нейросети и живая съемка
Проект создавался продакшн-командой полного цикла, где значительную часть специалистов составляли представители поколения Z. Молодые дизайнеры отвечали за большой пул визуальных решений и экспериментов с формой, тогда как ключевые этапы, концепция, 3D-производство и композитинг курировались опытными специалистами.
Одна из ключевых особенностей проекта — сочетание компьютерной графики и реальной видеосъемки. 3D-острова и живое видео с реальными актерами совмещались на этапе композитинга. Финальный визуальный слой формировался через добавление атмосферных эффектов, создание объемной среды и единой цветокоррекции. Серию роликов разделили на две сезонные линии: летнюю и зимнюю.
Летние сцены построены на ощущении легкости и тепла: пространства островов наполняют зефирные облака, органические формы и насыщенные оттенки. В кадре преобладают сочные цвета, делая мир «почти съедобным». Визуальная среда намеренно гиперболизирована, формируя атмосферу беззаботности и удовольствия. Острова в зимних роликах покрываются слоем снега, на краях объектов добавлены ледяные элементы. В ряде сцен задействовано темное время суток, чтобы подчеркнуть праздничную атмосферу через гирлянды и мягкий свет, а контраст холодного пространства и теплого свечения придает кадрам глубины.
При создании зимних сцен, в качестве вспомогательного инструмента, команда использовала ИИ. С его помощью подбирались атмосфера, свет и колористика, задающие тон всей графике. Зимний гардероб актеров был создан с использованием технологии нейросетевого переодевания. В результате костюмы интегрировали в финальную версию роликов без дополнительной ручной отрисовки.
Основная сложность в работе с нейросетями заключалась в детальной проработке шахматного и механического миров. Ролики изобиловали множеством мелких деталей, что усложняло распознавание и дальнейшую работу для ИИ. Например, при «переодевании» героини из шахматного мира, нейросеть сталкивалась с трудностями в корректном отображении кистей рук. Проблема заключалась в оригинальном костюме актрисы с длинными манжетами, скрывающими пальцы. Из-за этого нюанса нейросеть не могла их адекватно распознать и воспроизвести: пальцы выглядели неестественно, «прыгали» или искажались.
Для подбора образов использовали Nano Banana, а для анимации героев пробовали разные модели ИИ, однако наилучший результат показала Wan 2.2, которая и стала основным нейроинструментом проекта.
Ограниченное финальное разрешение вызвало затруднение из-за того, что даже после обработки итоговое разрешение изображений оставалось невысоким. Технология апскейла (увеличения разрешения изображения с помощью ИИ-алгоритмов) помогала лишь частично улучшить ситуацию, но не могла полностью компенсировать недостатки. Для создания качественной визуальной картинки критически важна глубина цвета — то, насколько точно и богато передаются оттенки. Однако после обработки нейросетями изображение часто теряло часть этой информации, становилось «пережатым». Это ограничивало возможности для последующей цветокоррекции, позволяя работать с цветом лишь в очень узких пределах.
Несмотря на трудности, итогом работы RGBY стала серия 15-секундных ID-роликов, где реальная съемка и CGI формируют единый сказочный мир, отражающий айдентику телеканала.
Ильдар Еникеев, сооснователь и CG-продакшн-директор RGBY:
Проект мы реализовали как продакшн полного цикла, от организации съемок до сложной CG-постобработки. Значительную часть команды составили зумеры и именно их энергия, скорость и свежий взгляд во многом сделали проект таким динамичным и способным эмоционально захватить зрителя с первых секунд.
Даниил Лебедев, арт-директор телеканала ТВ-3:
Сотрудничество с агентством RGBY оставило исключительно положительные эмоции: нас впечатлили смелые художественные решения, которые органично сочетались с внедрением самых современных технологий. Артистизм, профессионализм и чуткий подход к деталям позволили реализовать проект на высочайшем уровне, что сделало наши ID настоящим объектом искусства.
Состав творческой группы:
RGBY
Креативный директор: Павел Борейко
CG продакшн директор: Ильдар Еникеев
Продюсер: Игорь Петров
Исполнительный продюсер: Лонг Нгуен
CG супервайзер: Дмитрий Черемнов
Ассистент продюсера: Сергей Соломин
Режиссер-постановщик: Дарья Хламова
Второй режиссер, хэлпер: Мария Шемякина
Оператор-постановщик: Григорий Сухолуцкий
Гаффер: Михаил Метальников
Механик: Михаил Токарев
Логгер-плейбек: Роман Морозов
Фокус-пуллер: Елизавета Бочарова
Осветитель: Алексей Прокофьев
Осветитель: Леонид Гершкович
Осветитель: Виктор Баранов
Осветитель: Вадим Захаренко
Режиссер монтажа: Федор Сербин
Режиссер монтажа: Алексей Копашов
Художник по реквизиту: Александра Бурашева
Художник по реквизиту: Олеся Чернова
Постановщик: Михаил Никитин
Постановщик: Полина Иванова
Постановщик: Илья Гречкин
Моушен дизайнер: Вадим Нежельский
Моушен дизайнер: Анна Тереньтева
Арт-директор, графический дизайнер: Анастасия Сучкова
Графический дизайнер: Жанна Кардакова
Бьюти ретушь: Юлия Федунина
VFX-художник: Евгений Бережных
VFX-художник: Александр Пушкарев
Композер: Анастасия Блинова
Нейрокреатор: Кирилл Родионов
Колорист: Андрей Худяков
Колорист: Владислав Яновский
Композитор: Александр Осипов
Саунддизайнер, звукорежиссер: Данил Кухарев
ТВ-3
Маркетинг директор: Елена Голдаева
Арт-директор: Даниил Лебедев
Исполнительный продюсер: Диана Сафонова
Сценарист: Вячеслав Благодарский
Сценарист: Александр Санатовский