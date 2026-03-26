Сказочные острова ТВ-3: как создавалась серия фантасмагорических ID-роликов

Телеканал ТВ-3 обратился к креативному агентству RGBY с задачей создать серию ID-роликов, способных визуально вовлечь зрителя. Креативная концепция телеканала опиралась на образы сказочных пространств, отсылающих к произведению «Алиса в стране чудес». Перед командой стояла задача сформировать выразительную визуальную среду, в которой фантазия становится способом взаимодействия со зрителем. О ходе проекта Sostav рассказала команда агентства RGBY.

В основе каждого ролика — тетраэдр, ключевой элемент айдентики ТВ-3, разработанный телеканалом в рамках ребрендинга и закрепленный в эфире как самостоятельный символ бренда. Телеканал ТВ-3 сформулировал креативную идею для новой линейки тетраэдров, которую команда RGBY воплотила в визуальной системе роликов.

Тетраэдр ТВ-3 трансформировался в серию динамичных визуальных историй. Среди них — шахматный мир, механический хрономир, символизирующий течение времени, остров-лабиринт, карточное пространство, чайная церемония и грибное царство. Каждый из них работает как самостоятельная визуальная сцена, при этом сохраняя связь с общей геометрией.

CGI, магия нейросети и живая съемка

Проект создавался продакшн-командой полного цикла, где значительную часть специалистов составляли представители поколения Z. Молодые дизайнеры отвечали за большой пул визуальных решений и экспериментов с формой, тогда как ключевые этапы, концепция, 3D-производство и композитинг курировались опытными специалистами.

Одна из ключевых особенностей проекта — сочетание компьютерной графики и реальной видеосъемки. 3D-острова и живое видео с реальными актерами совмещались на этапе композитинга. Финальный визуальный слой формировался через добавление атмосферных эффектов, создание объемной среды и единой цветокоррекции. Серию роликов разделили на две сезонные линии: летнюю и зимнюю.

Летние сцены построены на ощущении легкости и тепла: пространства островов наполняют зефирные облака, органические формы и насыщенные оттенки. В кадре преобладают сочные цвета, делая мир «почти съедобным». Визуальная среда намеренно гиперболизирована, формируя атмосферу беззаботности и удовольствия. Острова в зимних роликах покрываются слоем снега, на краях объектов добавлены ледяные элементы. В ряде сцен задействовано темное время суток, чтобы подчеркнуть праздничную атмосферу через гирлянды и мягкий свет, а контраст холодного пространства и теплого свечения придает кадрам глубины.

При создании зимних сцен, в качестве вспомогательного инструмента, команда использовала ИИ. С его помощью подбирались атмосфера, свет и колористика, задающие тон всей графике. Зимний гардероб актеров был создан с использованием технологии нейросетевого переодевания. В результате костюмы интегрировали в финальную версию роликов без дополнительной ручной отрисовки.

Основная сложность в работе с нейросетями заключалась в детальной проработке шахматного и механического миров. Ролики изобиловали множеством мелких деталей, что усложняло распознавание и дальнейшую работу для ИИ. Например, при «переодевании» героини из шахматного мира, нейросеть сталкивалась с трудностями в корректном отображении кистей рук. Проблема заключалась в оригинальном костюме актрисы с длинными манжетами, скрывающими пальцы. Из-за этого нюанса нейросеть не могла их адекватно распознать и воспроизвести: пальцы выглядели неестественно, «прыгали» или искажались.

Для подбора образов использовали Nano Banana, а для анимации героев пробовали разные модели ИИ, однако наилучший результат показала Wan 2.2, которая и стала основным нейроинструментом проекта.

Ограниченное финальное разрешение вызвало затруднение из-за того, что даже после обработки итоговое разрешение изображений оставалось невысоким. Технология апскейла (увеличения разрешения изображения с помощью ИИ-алгоритмов) помогала лишь частично улучшить ситуацию, но не могла полностью компенсировать недостатки. Для создания качественной визуальной картинки критически важна глубина цвета — то, насколько точно и богато передаются оттенки. Однако после обработки нейросетями изображение часто теряло часть этой информации, становилось «пережатым». Это ограничивало возможности для последующей цветокоррекции, позволяя работать с цветом лишь в очень узких пределах.

Несмотря на трудности, итогом работы RGBY стала серия 15-секундных ID-роликов, где реальная съемка и CGI формируют единый сказочный мир, отражающий айдентику телеканала.

Ильдар Еникеев, сооснователь и CG-продакшн-директор RGBY: Проект мы реализовали как продакшн полного цикла, от организации съемок до сложной CG-постобработки. Значительную часть команды составили зумеры и именно их энергия, скорость и свежий взгляд во многом сделали проект таким динамичным и способным эмоционально захватить зрителя с первых секунд.

Даниил Лебедев, арт-директор телеканала ТВ-3: Сотрудничество с агентством RGBY оставило исключительно положительные эмоции: нас впечатлили смелые художественные решения, которые органично сочетались с внедрением самых современных технологий. Артистизм, профессионализм и чуткий подход к деталям позволили реализовать проект на высочайшем уровне, что сделало наши ID настоящим объектом искусства.

Состав творческой группы:

RGBY

Креативный директор: Павел Борейко

CG продакшн директор: Ильдар Еникеев

Продюсер: Игорь Петров

Исполнительный продюсер: Лонг Нгуен

CG супервайзер: Дмитрий Черемнов

Ассистент продюсера: Сергей Соломин

Режиссер-постановщик: Дарья Хламова

Второй режиссер, хэлпер: Мария Шемякина

Оператор-постановщик: Григорий Сухолуцкий

Гаффер: Михаил Метальников

Механик: Михаил Токарев

Логгер-плейбек: Роман Морозов

Фокус-пуллер: Елизавета Бочарова

Осветитель: Алексей Прокофьев

Осветитель: Леонид Гершкович

Осветитель: Виктор Баранов

Осветитель: Вадим Захаренко

Режиссер монтажа: Федор Сербин

Режиссер монтажа: Алексей Копашов

Художник по реквизиту: Александра Бурашева

Художник по реквизиту: Олеся Чернова

Постановщик: Михаил Никитин

Постановщик: Полина Иванова

Постановщик: Илья Гречкин

Моушен дизайнер: Вадим Нежельский

Моушен дизайнер: Анна Тереньтева

Арт-директор, графический дизайнер: Анастасия Сучкова

Графический дизайнер: Жанна Кардакова

Бьюти ретушь: Юлия Федунина

VFX-художник: Евгений Бережных

VFX-художник: Александр Пушкарев

Композер: Анастасия Блинова

Нейрокреатор: Кирилл Родионов

Колорист: Андрей Худяков

Колорист: Владислав Яновский

Композитор: Александр Осипов

Саунддизайнер, звукорежиссер: Данил Кухарев



ТВ-3

Маркетинг директор: Елена Голдаева

Арт-директор: Даниил Лебедев

Исполнительный продюсер: Диана Сафонова

Сценарист: Вячеслав Благодарский

Сценарист: Александр Санатовский