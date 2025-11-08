«Ситилинк» закроет все офлайн-магазины и полностью перейдет в онлайн

Один из крупнейших российских ретейлеров электроники «Ситилинк» объявил о закрытии всех физических магазинов. Компания полностью сосредоточится на онлайн-торговле, где сохраняется стабильный спрос и высокая операционная эффективность, рассказал владелец одного из крупнейших в стране дистрибьюторов электроники и бытовой техники Merlion Олег Фоменко в интервью РБК.

В компании отметили, что формат офлайн-магазинов перестал быть прибыльным на фоне изменения потребительских привычек и растущих издержек.

Если раньше компания «Ситилинк» развивалась как отдельная торговая сеть, то теперь будет пользоваться общими ресурсами Merlion — складами, пунктами выдачи заказов (ПВЗ), транспортом и др.

Последние магазины сети прекратят работу в ближайшие месяцы, однако курьерская доставка и пункты выдачи заказов продолжат функционировать.

По данным экспертов, решение «Ситилинк» отражает общую тенденцию на рынке: доля онлайн-продаж электроники в России превысила 60%, а крупные игроки постепенно сокращают офлайн-присутствие, делая ставку на развитие маркетплейсов и цифровой инфраструктуры.

Согласно данным компании, в 2024 году число онлайн-покупок выросло почти на 30%, тогда как офлайн-продажи продолжали снижаться. В «Ситилинк» уверены, что полный переход в онлайн позволит сократить расходы на логистику и аренду, а также повысить качество сервиса.

В компании подчеркнули, что закрытие магазинов не приведёт к массовым сокращениям: часть сотрудников будет переведена в подразделения, работающие с онлайн-заказами и клиентским сервисом.