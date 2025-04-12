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18+
12.04.2025 в 13:09

«Симпсоны» захватили Лондон

В честь выхода 36-го сезона мультсериала на платформе Disney+ запустил масштабную кампанию

Лондон стал эпицентром креативной трансформации: в преддверии выхода 36 сезона «Симпсонов» в городе появились яркие и неожиданные изменения. Вдохновленный образами культового мультсериала, британская столица оказалась поглощена атмосферой Спрингфилда. Масштабная кампания посвящена выходу нового сезона сериала на стриминговом сервисе Disney+.

Одной из самых ярких инсталляций стал Биг-Бен, который в рамках кампании превратился в Мардж Симпсон. Креатив был представлен в формате Fake Out Of Home-ролика.

Вслед за цифровым шоу последовала реальная рекламная атака: по всему городу появились билборды с изображением Барта Симпсона, повторившие кадр из заставки, где герой пишет мелом на школьной доске. В мультфильме надпись менялась от серии к серии, а на билбордах она превратилась в анонс нового сезона: «Я не пропущу 36 сезон».

Этот креативный шаг явно подчеркивает способность «Симпсонов» быть не только культурным феноменом, но и влиять на городскую среду, создавая уникальные образы и вовлекая аудиторию в новые культурные тренды.

«Симпсоны» захватили Лондон «Симпсоны» захватили Лондон

Ранее стало известно, что Fox Broadcasting Company продлила выпуск анимационных сериалов «Симпсоны», «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша» еще на четыре сезона. Таким образом, их производство продолжится до 2029 года.

Disney Симпсоны
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