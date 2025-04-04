Fox продлила выпуск «Симпсонов» и «Гриффинов» еще на четыре года

Fox Broadcasting Company продлила выпуск анимационных сериалов «Симпсоны», «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша» еще на четыре сезона. Таким образом, их производство продолжится до 2029 года, пишет Deadline.

Осеью прошлого года Fox заключила сделку с сервисом Disney Streaming на $1,5 млрд. Это позволило продлить четыре проекта на четыре сезона. Компания будет выпускать по 15 серий каждого сериала ежегодно.

«Симпсоны» впервые появился на экранах в 1989 году. Сейчас компания работает над выпуском 36 сезона. С учетом подписаного соглашения, сериал продлят до 40 сезона.

Производство «Американского папаши» восстановится после 11-летнего перерыва.

Ранее сообщалось, что «МТС медиа» и ГК «Рики» договорились о совместном производстве проектов для детской аудитории. В рамках сотрудничества они намерены выпускать анимационные фильмы и сериалы, а также продюсировать офлайн-мероприятия.