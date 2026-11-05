Silver Mercury открыл сезон 2027 и обновил архитектуру премии SM Awards

Экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury открыла новый сезон. Ее ядром остается федеральная премия SM Awards. Вместе с ней новый сезон объединяет SM Regions, SM Young, образовательные форматы и SM Business Club.

В 2027 году в SM Awards представлен 14 профессиональными блоками из 169 номинаций. Каждый блок работает как отдельное направление со своим председателем, номинационной сеткой, критериями оценивания и профильным составом жюри.

В основе изменений три принципа: профессиональная специализация, прозрачность и доказанность результата. Проекты оценивают практики соответствующего направления, а оценки членов жюри после завершения конкурса публикуются открыто.

Алина Дорохина, генеральный директор Silver Mercury: В этом сезоне мы не просто обновили регламент, а пересобрали премию вокруг участника. Мы проработали обратную связь прошлого года, сократили и уточнили сетку номинаций, усилили профильность жюри и сделали логику оценки понятнее. Нам важно, чтобы сильный проект попадал в свою категорию, получал справедливую профессиональную оценку, а признание дальше работало на репутацию и новые возможности команды. В этом для нас и есть смысл миссии «Таланты должны хорошо зарабатывать».

При подготовке сезона команда Silver Mercury проработала обратную связь участников и жюри прошлого года. Сетку номинаций заметно сократили, часть близких по смыслу номинаций объединили, а критерии и их веса точнее связали с задачами проектов. Как и в прошлом сезоне, церемония награждения SM Awards пройдет в один день.

LOCAL ICON откроет премию новым брендам

N. LOCAL ICON создан для брендов, которые раньше не участвовали в конкурсной программе SM Awards.

Блок включает четыре номинации:

лучший запуск бренда; локальная коллаборация; спецпроект; новое локальное медиа или авторский контент-проект.

В фокусе молодые и нишевые бренды, стартапы, небольшие сети, авторские проекты, пространства, сервисы, медиа и сообщества. Local в названии не означает небольшой бизнес или работу в одном городе. Речь идет о проектах, связанных с конкретной категорией, средой, аудиторией или сообществом.

Для блока также расширили период реализации проектов. Участники смогут подавать работы, запущенные или реализованные в течение двух лет до окончания приема заявок.

Социальные проекты получили отдельный блок

В сезоне 2027 социальные проекты впервые объединены в самостоятельный блок M. SOLUTIONS FOR SOCIAL CHANGE. Раньше такие работы распределялись между пиар, маркетингом, креативом и другими направлениями. Теперь у них появится собственная территория и проработанная система оценки.

Блок впервые возглавят два председателя: Дмитрий Журавлев, исполнительный директор дирекции по ESG «Сбера», и Мария Залунина, руководитель направления корпоративной социальной ответственности «Национальной Медиа Группы.»

Ключевым критерием станет Social Outcomes, то есть доказанные изменения для людей, сообществ или окружающей среды. Охваты и вовлеченность могут подтвердить эффективность коммуникации, но не заменяют реального социального результата.

Дмитрий Журавлев, исполнительный директор дирекции по ESG «Сбера»: Для блока M. SOLUTIONS FOR SOCIAL CHANGE главный тест простой: если убрать коммуникацию, останется ли импакт? Если да, значит социальная составляющая действительно встроена в продукт, сервис или пользовательский опыт.

G.MEDIA сосредоточится на медиарешениях

Блок G. MEDIA PRODUCTION в новом сезоне становится уже только G. MEDIA. Теперь в нем оценивают медиапланирование, выбор и сочетание каналов, эффективность размещений и новые подходы к работе с медиа. Производство контента больше не входит в логику блока.

Дарья Куркина, главный операционный директор Okkam: Мне было важно добавить больше фокуса и четкости в описания номинаций и разделить медийные решения и продакшен. Это должно помочь участникам точнее выбирать номинацию, упростить работу жюри и дать рынку больше сильных примеров в медиапланировании и размещении.

Инновационность становится отдельным критерием оценки, но новизна не является самоцелью. Сильным медиарешением может быть и новое использование привычного инструмента, если доказать его эффективность.

Изменения прошли по всей сетке SM Awards

Пересборка затронула и другие блоки. В блоке B. BRANDING объединили близкие номинации, чтобы сделать границы категорий понятнее и повысить конкуренцию внутри них. В блоке C. CREATIVITY уточнили логику интегрированных креативных кампаний и границы малобюджетных кампаний. В блоке F. MARKETING отдельно развели проекты на развитие бренда и рост бизнеса, а также комплексно пересобрали номинационную сетку, установив еще больший фокус на бизнес-результаты.

В блоке D. DIGITAL номинацию Best Use of AI разделили на две: Effectiveness, где оценивают, как AI сделал работу быстрее, точнее и дешевле, и Creativity, где важны новые идеи, формы и решения. Расходы на токены и лицензии теперь нужно учитывать в бюджете работы.

Альберт Усманов, председатель блока D. DIGITAL, владелец The Um Agency: В новом сезоне очень хочется увидеть больше работ с осмысленным применением ИИ и его вкладом в устойчивость маркетинговых и бизнес-метрик.

Изменения также появились в блоках E. PR и L. EMPLOYER BRAND & INTRACORPORATE, а в блоке K. EVENT добавили отдельную номинацию для независимых фестивалей, лончей, офлайн-активаций и мероприятий с применением AI.

Перераспределили веса критериев. Для проектов, где важен рост бизнеса, бóльшее значение получает доказанный результат. В craft-категориях выше вес качества, в креативных номинациях важнее сила идеи, а в А. INDUSTRY BENCHMARK больше внимания уделяется влиянию проекта на индустрию.

В описания номинаций добавили ориентиры по метрикам. Это не обязательный список KPI. Участник может использовать показатели, которые точнее всего доказывают эффект проекта.

Мы очень плотно работали по двум самым острым вопросам: количество номинаций и качество состава жюри.

Алексей Андреев, управляющий партнер Depot, вице-президент АБКР, председатель блока B. Branding: Любой фестиваль стремится увеличивать год к году количество конкурсных номинаций и даже отдельных блоков. Суть не в жажде наживы, а в том, что наша отрасль развивается, растет и, сама по себе, генерит новые компетенции и экспертизы. А фестивали всего лишь зеркало индустрии. Но, тем не менее, «Серебряный Меркурий 2027» выйдет в более компактном формате. Мы в блоке «Брендинг» сократились на 30%, с 17 до 12 номинаций, совместив некоторые номинации, а что-то передав коллегам в другие блоки, в HR и социалку. Качество членов жюри — сверхзадача для дирекции. Сама система формирования списка кандидатов в члены жюри у СМ заслуживает докторской диссертации. По сути, это очень строгая интеллектуальная воронка со множеством фильтров. Статус-должность кандидата, его опыт в маркетинге, проекты, заслуги, работа в жюри, рекомендации от бывалых и еще несколько критериев — и все это оцифровано. Мы уже не первый год жестко не допускаем в жюри специалистов по новым бизнесам, корпоративных HR и PR, административных работников и чистых креативщиков, не вовлеченных айтишников и продавцов «Гербалайф». Идеальный портрет члена жюри — СМО или стратег серьезного брендингового агентства. Нам тяжело, наш блок — «Брендинг», в котором, как и в футболе, «разбираются» все поголовно.

Алексей Вязовцев, генеральный директор «Альтер Эго Промоушн» и председатель блока I. BRANDING PRODUCTS: В прошлом году в некоторых номинациях было сложно оценивать проекты, потому что работа оказывалась не совсем в своем поле. Поэтому часть номинаций мы разделили, добавили новые и точнее сформулировали их границы. Изменилось и распределение весов критериев. Это должно помочь жюри точнее оценивать работы.

Также существенно изменился блок F. MARKETING. Его архитектуру существенно пересобрали: убрали пересечения и точнее развели разные типы маркетинговых задач. Блок сократился с 21 до 15 номинаций. Отправной точкой стал аудит прошлого сезона: проанализировали, куда реально подавались кейсы, где номинации пересекались и где участники системно ошибались с выбором категории.

Integrated Marketing Campaign разделили на Brand Building и Business Growth. В первой номинации оценивают изменение восприятия и показатели здоровья бренда, во второй — измеримый вклад в продажи, долю рынка и проникновение. Loyalty, CRM и retention объединили в одну номинацию, Real-Time и Viral Marketing — в другую. Теперь номинация в блоке отвечает на вопрос, какую маркетинговую задачу решил кейс и какого результата он добился, а не только какой инструмент был использован.

Оксана Жданович, председатель блока F. MARKETING, экс-СМО INVITRO, O’STIN, SEPHORA, «Иль де Ботэ» и KRAFT HEINZ: Маркетинг — это не набор отдельных инструментов, а взаимосвязанная система.

В форме заявки для всех номинаций появится вопрос об использовании AI. Участники смогут указать, применялся ли он в проекте, на каком этапе, для какой задачи и какой эффект он дал.

Главный принцип изменений простой: участнику должно быть понятно, куда подавать проект и что важно доказать, а жюри должно оценивать работы по критериям, которые соответствуют их профессиональной задаче.

Жюри разделят по этапам оценки

В новом сезоне меняется и формирование жюри. Через открытую форму на сайте специалисты смогут подать заявку в отборочный комитет, который будет работать на первом этапе конкурса.

Состав жюри второго этапа будет формироваться отдельно. В него войдут профильные эксперты.

Полный состав судейского комитета будет верифицироваться председателями блоков.

Конкурс пройдет в два этапа. 11 и 12 мая будет сформирован лонг-лист. 25 и 26 мая пройдут защиты проектов и выбор победителей.

SM Regions объединит региональные премии

В новом сезоне меняется и региональное направление экосистемы. SM Regions объединит регионы в единую премию с общим составом жюри.

Конкурсная программа будет разделена на два направления: OPEN и PROFI. Новая структура должна дать проектам разного профессионального уровня более понятную среду для конкуренции и единую систему оценки.

SM Young открыт для новых брифодателей

SM Young продолжит работать с молодыми специалистами и студентами до 30 лет. В новом сезоне проект также открыт для новых компаний-брифодателей.

Бренды могут предложить участникам реальную бизнес-задачу, получить разные подходы к ее решению и познакомиться с молодыми специалистами еще до их выхода на рынок.

В течение сезона Silver Mercury также будет развивать образовательный трек и SM Business Club. Один из фокусов экосистемы в этом году состоит в том, чтобы больше работать с участниками не только в момент подачи заявки, но и помогать им лучше готовить проекты, понимать критерии оценки и использовать профессиональное признание после конкурса.

Как принять участие

Прием заявок на SM Awards 2027 открыт до 23 апреля 2027 года.

Подать заявку и изучить правила участия можно на сайте: silvermercury.ru/how-to-participate

Ключевые даты сезона:

Прием заявок: 1 октября 2026 года по 23 апреля 2027 года.

Формирование longlist: 11 и 12 мая.

Защиты проектов: 25 и 26 мая.

Церемония награждения: 4 июня.

Публикация полных результатов и оценок жюри: 5 июня.

Стоимость участия зависит от даты подачи и количества заявок. Точную сумму можно рассчитать в калькуляторе на сайте Silver Mercury. Калькулятор учитывает период подачи, количество работ и членство в ассоциации.

Прием заявок в отборочный комитет нового сезона открыт на сайте Silver Mercury. Все кандидатуры проходят отбор председателей блоков, которые формируют состав экспертов первого этапа. Жюри второго этапа собирается отдельно по их рекомендациям и приглашениям.

Кто такие Silver Mercury

Silver Mercury — это экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций. Мы 28 лет помогаем талантам зарабатывать, выявляем профессиональные бенчмарки и развиваем индустрию.

Ядро экосистемы — это SM Awards, федеральная премия в сфере рекламы и маркетинга.

В экосистему также входят: