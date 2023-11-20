Сила «Притяжения»: агентство Radar разработало бренд городского курорта в Магнитогорске

Ко Дню Металлурга в Магнитогорске открылась вторая очередь парка «Притяжение» — проекта по развитию городской среды в регионе. О брендинге территории Sostav рассказали представители Radar Agency .

Рождение смыслов

Городской курорт «Притяжение» — это круглогодичное мультифункциональное парковое пространство, площадью 400 га, на территории которого размещены образовательные, досуговые, деловые и спортивные объекты: холм со специальным покрытием для круглогодичных занятий горнолыжным спортом и катания на тюбингах, каток с искусственным льдом, озеро с оборудованным песчаным пляжем, набережные, сцена над водной гладью и парящий мост.

Это «третье место», помимо работы и дома, в котором жители города могут провести время с пользой и отдохнуть. Поэтому при разработке концепции позиционирования было важно отразить, что это не просто парк, а функциональный досуговый центр, сравнимый с «Зарядьем» в Москве и «Новой Голландией» в Санкт-Петербурге. Так родилось позиционирование «Притяжения» как городского курорта, который станет не только туристическим центром, но и смысловым и идейным ориентиром для людей с общим культурным кодом и ценностями.

Нейминг

За территорией быстро закрепилось рабочее название «Притяжение»: его временно использовали на презентации проекта и в материалах СМИ. Жители города быстро к нему привыкли, поэтому заказчик решил оставить уже запомнившийся вариант. Однако на этом работа над неймингом не закончилась: команда агентства продумала систему названий для объектов на территории, которые откроются в будущем.

Айдентика

Логотип должен быть ярким и узнаваемым элементом бренда территории. Основная сложность при работе над ним — учесть интересы всех сегментов целевой аудитории «Притяжения», которые включают практически всех жителей и гостей города. Объединить аудиторию помогли символы герба Магнитогорска, который известен каждому жителю. В логотипе агентство использовало один из них — треугольник, который символизирует железную руду. Графическое исполнение перекликается с архитектурой пространства и знаком Магнитогорского металлургического комбината. Линии, которые образуют треугольник, стремятся со всех сторон к центру, то есть «притягиваются» к одной точке, что дополнительно обыгрывает название парка.

В цветовой палитре Radar отразило оттенки времен года: от голубого, символизирующего зиму, до жёлто-оранжевого, который ассоциируется с осенью. Цвет логотипа «Притяжения» меняется в зависимости от сезона.

Максим Ясько, руководитель направления по коммерции и маркетингу «Территория Притяжения»: Логотип, айдентика, фирменный стиль и позиционирование проекта в качестве городского курорта «Притяжение» используются по различным направлениям, начиная от деловой документации, заканчивая размещением на сувенирной продукции. На следующем этапе мы планируем создать системы внешней навигации по территории, а также персонажа-талисмана проекта.

«„Притяжение“ — это долгосрочная инвестиция в будущее региона, которая стала его визитной карточкой и «магнитом» для его жителей и туристов. Работа над проектом продолжается, и новые объекты готовятся стать частью единого бренда территории», — поделилась команда Radar.

Состав творческой группы

«Территория Притяжения» (клиент)

Radar (агентство)

Креативный директор: Максим Абушаев

Директор по стратегии: Антон Грищенко

Арт-директор, дизайнер: Даниил Шумаков

Моушн-дизайнер: Максим Лотт

Старшие копирайтеры: Святослав Лобанов, Дарья Лукина

Исполнительный директор: Мария Лопатина

Старший аккаунт-менеджер: Анастасия Горюшкина

Старший менеджер по развитию бизнеса: Владимир Огородов

Фотограф: Александр Витковский