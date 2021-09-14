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14.09.2021 в 17:25

СИБУР ищет подрядчика для повышения узнаваемости в 21 стране Европы и Азии

Среди целевых рынков — 14 европейских и 7 азиатских стран

Нефтегазовая компания «СИБУР Холдинг» заканчивает принимать заявки на тендер по повышению узнаваемости на зарубежных рынках, последний день — 15 сентября. Компания реализовывает небольшой объем продукции за границей и поэтому уступает другим игрокам в узнаваемости. Среди целевых рынков — 14 европейских и 7 азиатских стран.

Подрядчику нужно будет закрепить в представлении потребителей связь между «СИБУР Холдингом» и ценностным предложением для целевых аудиторий. Ключевые ассоциации касаются устойчивого развития, экологичности, безотходного производства и других ценностей, связанных с заботой об окружающей среде.

В результате необходимо увеличить долю бренда в целевых сегментах на всех основных рынках. Перед началом кампании победитель тендера должен будет провести предварительное исследование потребностей на этих рынках, определить преимущества продукции компании и сформулировать ключевые сообщения бренда.

Пилотную кампанию предлагается запустить в Италии, Германии и Вьетнаме — это основные рынки компании, на которых она уже в той или иной мере присутствует. Подрядчик должен будет предоставить рекомендации по ключевым показателям, срокам и инструментам для такой кампании, а также оценку стоимости для пилотных и полноценных кампаний во всех регионах.

Ранее компания «СИБУР Холдинг» запустила новый бренд продуктовых решений Vivilen (vivo — с лат. «жить», len от polyethylene, polypropylene) — он объединит нефтехимические продукты с вовлечением вторичного сырья в технологическую схему производства. Предприятие также объявило тендер на продвижение нового бренда.

Сибур
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