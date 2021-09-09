СИБУР ищет агентство для продвижения своего нового бренда Vivilen

Нефтегазовая компания «СИБУР Холдинг» запустила новый бренд продуктовых решений Vivilen (vivo — с лат. «жить», len от polyethylene, polypropylene) — он объединит нефтехимические продукты с вовлечением вторичного сырья в технологическую схему производства. Организация ищет подрядчика, который займется ее продвижением — тендер опубликован на B2B-площадке компании. Подача заявок продлена до 14 сентября.

Новый бизнес будет предлагать решения для выдувного формования, литья под давлением и производства термоусадочной пленки — их можно использовать в производстве пластиковой тары для бытовой химии и хозяйственных нужд, упаковки косметических продуктов, а также различных потребительских товаров.

Среди коммуникационных целей продвижения:

формирование знания бренда Vivilen у B2B- и B2C-аудиторий;

формирование образа СИБУР как «зеленой компании» в глазах B2C-аудитории;

донесение позиционирования и основных УТП до ЦА;

остроить измеримый охват среди целевых B2B- и B2C-сегментов.

В этом году планируется пилотный запуск рекламной кампании, а в 2022 году — полноценное продвижение для B2B- и B2C-сегментов. Коммерческое предложение от агентств должно содержать презентацию с кейсами реализации аналогичных проектов, сроки и бюджет, описание команды и ее опыт, а также подход к оценке эффективности.