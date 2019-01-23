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23.01.2019 в 09:35

Штрафы за распространение фейковых новостей достигнут 1 млн рублей

Думский комитет по госстроительству одобрил законопроекты вслед за комитетом по информполитике

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Depositphotos

Думский комитет по госстроительству, вслед за комитетом по информполитике, одобрил два законопроекта, которые вводят в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) наказания за новые виды правонарушений: распространение фейковых новостей и публикацию материалов, выражающих в неприличной форме неуважение к обществу и государству. Депутаты решили, что за эти правонарушения достаточно штрафа, который может достигать 1 млн рублей, сообщает ТАСС.

Депутаты одобрили наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 400 тыс. до 1 млн рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения».

Согласно законопроектам, предлагается штрафовать за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Напомним, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи также рассмотрел законопроекты и рекомендовал принять их в первом чтении. Ранее законопроекты уже поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, указав на то, что инициатива о запрете фейков может быть воспринята неоднозначно.

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