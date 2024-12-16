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16.12.2024 в 13:50

Комитет Госдумы поддержал проект о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям

Инициативой предлагается увеличить размер взыскания для юрлиц до 2 млн рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, включая электронные сигареты и кальяны. Документом предлагается повысить взыскание для юридических лиц до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс. Запись об этом появилась в карточке законопроекта в думской электронной базе.

В первом чтении документ планируют рассмотреть завтра, 17 декабря. Докладчиком по проекту назначен депутат Артем Метелев, содокладчиком — Олег Иванинский.

Депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента 28 ноября. Авторы предлагают изменения в статью 14.53 КоАП, регулирующую нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией.

Поправки предполагают повышение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Для граждан размер взыскания составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 1,5 млн до 2 млн руб.

В настоящее время штрафы для граждан составляют от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., а для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту увеличение штрафов обосновывается частыми нарушениями законодательства в магазинах, торгующих табачными изделиями, а также ростом популярности вейпов у несовершеннолетних. Согласно приведенным данным, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет пользуются электронными сигаретами, причем среди 16−17-летних детей доля достигает 44,7%.

Штрафы Дети Административное правонарушение
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