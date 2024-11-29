В России планируют увеличить до 2 млн рублей штрафы за продажу табака детям

В Госдуму внесен законопроект, повышающий штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. За такое нарушение компаниям может грозить штраф до 2 млн руб., следует из карточки инициативы, опубликованной в думской базе.

Законопроектом предлагается повысить штраф за продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Для граждан размер взыскания составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 1,5 млн до 2 млн руб.

В настоящее время штраф для граждан составляет от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц от 150 тыс. до 300 тыс. руб., а для юрлиц от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

В числе авторов законопроекта — спикер нижней палаты Вячеслав Володин, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Еще один законопроект, который внесли в Госдуму, — о запрете деятельности до трех лет за неоднократную продажу детям никотиновой продукции.

27 ноября Володин отметил, что оба законопроекта рассмотрят в Госдуме в последние дни сессии либо в приоритетном порядке в начале января.