Брендинговое агентство «Штольцман и Кац» представило обновленную айдентику

Агентство «Штольцман и Кац» представило новую айдентику. Обновление включило не только визуальные элементы (логотип, цветовую палитру), но и переосмысление философии бренда. Команда поделилась с Sostav концепцией ребрендинга.

Изменения начались с простого осознания: прежний логотип и фирменный стиль перестали отражать суть команды, характер проектов и атмосферу в офисе. То, что изначально задумывалось как обновление визуальной идентичности, превратилось в полноценное переосмысление бренда агентства.



Вадим Крупин, бренд-стратег агентства: Мы часто рассказываем клиентам, как бренд помогает структурировать коммуникации, искать фокус и не размывать сообщения. Такую же историю мы рассказали и себе.

Команда провела внутренние интервью, организовала мозговые штурмы и разработала несколько концепций позиционирования. Поиск объединяющей идеи, которая отразила бы индивидуальность каждого сотрудника и разнообразие решений, оказался непростым. В итоге агентство выразило свою сущность через три ключевых слова: партнерство, разнообразие и результат.

Катя Зубакова, арт-директор агентства: Поначалу мы хотели выделиться на фоне массы однотипных брендов, стремящихся к однообразным гротескам. Нам хотелось сделать что-то нестандартное, вызывающее, непохожее на другие логотипы.

Отсутствие четкого брифа открыло возможности для нестандартных решений. Дизайнеры создали семь вариантов логотипа с элементами фирменного стиля, каждый из которых стал этапом поиска визуального выражения духа и философии агентства.

Катя Зубакова, арт-директор агентства: Модифицированные формы букв, например, измененные пропорции и геометрические нюансы в таких знаках, как «и», «к», «ь», «а», придали шрифту характер. За счет того, что буквы были созданы нами вручную и мы экспериментировали с изменением некоторых форм — нам удалось добиться определенной пластики, динамики и поймать общий графический ритм. Едва заметные отклонения от стандартных гротесков сделали наш логотип более живым.

После нескольких итераций стало очевидно, что новый логотип должен быть универсальным. В результате был создан гротескный шрифтовой логотип, сохраняющий свой характер благодаря особенностям некоторых букв.



Василий Рубан, CEO компании: Клиенты «Штольцман и Кац» часто сокращают название до аббревиатуры «ШИК». Мы не хотели отказываться от нашего названия, но решили использовать сокращенную версию нашего знака, чтобы всем было удобнее.

Это решение оказалось удачным не только с точки зрения удобства и экономии пространства, но и с точки зрения эмоционального восприятия. Так появился знаковый элемент — шрифтовой значок «ШИК», который стал короткой альтернативой длинному названию, усилил визуальную идентификацию и сделал коммуникацию более гибкой.

Вадим Крупин, бренд-стратег: Какой самый простой способ выразить разнообразие в дизайне? Мы выбрали разнообразие по цвету. Идея изначально возникла как «фишка» для сайта, где после каждой перезагрузки главной страницы меняется цветовая палитра. Позже этот прием интегрировали во все носители фирменного стиля.

Тестирование айдентики и создание сайта происходили одновременно, поэтому у команды была возможность быстро интегрировать новые константы стиля. Одной из таких констант стала фирменная цветовая гамма. Изначально она базировалась на трех оттенках: черном, светло-сером и желтом, но позже команда переосмыслила это решение.

Другими важными элементами нового стиля стали плашки, контурная графика и обработка углов у фотоизображений. Плашки не только структурируют визуальный контент, но и служат инструментом для выделения ключевых сообщений. А скругленные углы в оформлении фотоизображений добавляют дружелюбности и мягкости.

Так, через процесс обновления визуальной идентичности, «Штольцман и Кац» не только изменило свой внешний вид, но и четко сформулировало принципы работы, на которых основана ежедневная деятельность агентства.