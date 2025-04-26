«Шоколадница» создает бренд «Москвачино» для выхода за пределы кофеен

Сеть кофеен «Шоколадница» решила переосмыслить свое присутствие на рынке и выйти за пределы сегмента HoReCa. Компания «Галерея-Алекс», владеющая кофейнями, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Москвачино», сообщает «РБК Вино».



Под брендом «Москвачино» планируется выпуск широкого ассортимента товаров — от продуктов питания и безалкогольных напитков до посуды, одежды, аксессуаров и канцелярии. В компании подчеркивают, что цель — создать узнаваемую lifestyle-экосистему, в которой кафе станет лишь частью большого потребительского опыта.



На этом фоне эксперты отрасли отмечают усиливающийся тренд: локальные бренды активно развивают смежные категории, стараясь занять нишу ушедших с рынка западных игроков. «Москвачино» — попытка сформировать не только товар, но и ценность: идею города, вкуса, образа жизни.



Отметим, что ранее в марте 2025 года «Шоколадница» провела масштабное обновление концепции: обновленный интерьер, айдентика и меню стали частью реновации, в которую было инвестировано более 200 млн рублей. Новый бренд, по мнению аналитиков, может стать как точкой роста, так и маркетинговым вызовом — на фоне перенасыщенного рынка и повышенных ожиданий аудитории.



По мнению участников рынка, будущее «Москвачино» будет зависеть от того, насколько компания сумеет встроить его в уже сформированный потребительский ландшафт.